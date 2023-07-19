CHP'de MYK sonrası kaset darbecisi Ekrem İmamoğlu ve ekibine yaylım ateşi: "Etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz"

Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken 17 Temmuz'da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden derhal istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Durumu normalleştirmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu, yaptığı açıklamada 200'den fazla toplantı yaptıklarını itiraf etti. Kulislerde, zoom üzerinden yapılan ve "kaset darbesi" olarak adlandırılan videoyu Ekrem İmamoğlu'nun sızdırdığı iddiası da gündeme geldi.

İMAMOĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ: DOĞRU BULMUYORUZ

MYK sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.