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Kim bu katılımcı? 'Ekremci'lerden hedef şaşırtma hamlesi!

Kim bu katılımcı? 'Ekremci'lerden hedef şaşırtma hamlesi!
20.07.2023 00:12 - Son Güncelleme: 20.07.2023 00:44

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Seçim kaybetme rekorunu elinde tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için “değişim” sloganıyla isyan eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin önde gelen isimleriyle “darbe” amaçlı “gizli” bir toplantı gerçekleştirdi. Gündeme bomba gibi düşen o görüşmeye katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basına görüntüleri sızdıranların vekillerin danışmanları olabileceğini açıkladı. Günaydın "Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." İfadelerine yer verdi.

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Tarihi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır hezimete uğrayan CHP'de yüksek sesle "değişim" isteyen bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa oldu.

CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, toplantıya katılan Gökhan Günaydın ile yaptığı görüşmeyi katıldığı bir televizyon programında anlattı.

"CHP'Lİ GÜNAYDIN TOPLANTI VİDEOSUNU SIZDIRANI DUYURDU"

Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Hacır, "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın'dan bir açıklama geldi, 'Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." açıklamasını yaptı.

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