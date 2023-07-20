Kim bu katılımcı? 'Ekremci'lerden hedef şaşırtma hamlesi!

Tarihi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır hezimete uğrayan CHP'de yüksek sesle "değişim" isteyen bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa oldu.

CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, toplantıya katılan Gökhan Günaydın ile yaptığı görüşmeyi katıldığı bir televizyon programında anlattı.

"CHP'Lİ GÜNAYDIN TOPLANTI VİDEOSUNU SIZDIRANI DUYURDU"

Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Hacır, "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın'dan bir açıklama geldi, 'Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." açıklamasını yaptı.