Meral Akşener'e dokunan yanıyor! İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! Karar sonrası Akşener'e yaylım ateşi





Musa Ertugan şu ifadeleri kullandı:

"OĞLUNUN MİLLETVEKİLİ YAPTIĞI KİŞİLER NEREDEYDİ"

"Disiplin mi, Çokta Tın, sen düşün ..... Vayyy Emek Dolandırıcısı. Vayyy ........ Sene 2015 Beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine Ömrümün 8. yılını verdim. 3 ad mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde Musa Başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum. Başımı koydum. 15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler. Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var..



"BURASI SENİN ÖZEL AİLE ŞİRKETİN Mİ?"

O günlerde sen en çok bana hakkını helal et Musa Başkanım demiştin. Demek ki üzerinde hakkım olduğunu biliyordun. Sözünde durmadın bizleri kullandın. Emeklerimizi parayı verdim sıramı aldım diyen kadına (2018) ve oğlunun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın. Milletvekili yaptın. 2 tanede kontenjan koydun. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi? "



"KİMLERE TUZAKLAR KURDUĞUNU KONUŞALIM"

Sen milletimize adaletten haktan bahsederken. Yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın. Bizlerin sayesinde orada oturuyorsun ve yetkilisin. Sene 2016 müsavat o günlerde bana sen ve ben olmasam bu kadın nasıl direnecek demişti. Çok sinsice davrandın son güne kadar herkesi kullandın. Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım."



"SİNAN OĞAN'A NASIL TUZAK KUDRUMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLE"

Sene 2016 MHP Genel başkanlık yarışında Sinan Oğan ile ilgili benden ne istediğini nasıl bir tuzak kurdurmak istediğini sen söyle milletimizde bilsin. Şahitli... Ayrıca, Musa Başkan onların hepsini ters düz yapacağım diyerek bana mesaj gönderdin. Whatsapp mesajın elimde duruyor. Dediğini yaptın. Herkesi ters düz yaptın. Beni de kalleşçe…



"HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

"Parti içinde insanları bir birine düşürdün sonra onlardan kurtulmak için oyun kurdun. Ayrıca rahmetli Fatih Doğrucan'la yazışmalarının bir kısmı bende de var. Paylaşacağım ve karar milletin. Bu saatten sonra senin yeni kurbanlar bulup onları kullanmanı parti içinde ülkücüleri bir birine düşürmeni engellemeye çalışacağım. Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım. Kitap haline getireceğim gerçekleri anlatarak. Yukarda bahsettiğim gibi parti kurulup 2018 genel seçimlerine kadar bana devamlı hakkını helal et, hakkını helal et demiştin. Cevap vermemiştim. şimdi söylüyorum haram olsun, haram olsun, zehir zıkkım olsun…"