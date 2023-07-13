Koltuk savaşları trol savaşlarına evrildi! İmamoğlu'nun Onursal Adıgüzel'li trol ordusuna karşı Kılıçdaroğlu'nun Eren Erdem'li trol ordusu

ONURSAL ADIGÜZEL YÖNETİMİNDE TROL ORDUSU

29 Mayıs'ta yayınladığı 'değişim' videosuyla Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde manifesto yayınlamış, "İktidar için Değişim" sloganıyla bir site kurup parti içindeki koltuk savaşını sosyal medyaya taşımıştı. Gelen kulis bilgilerine göre ilk turdaki yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Onursal Adıgüzel'i de yanına alan İmamoğlu, birlikte kurdukları trol orduyla sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlar yapmaya başladı. Konuşulanlara göre Onursal Adıgüzel tek başına değil ekibiyle birlikte Ekrem İmamoğlu grubuna entegre edildi.