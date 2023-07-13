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    • 13.07.2023 11:51
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    Koltuk savaşları trol savaşlarına evrildi! İmamoğlu'nun Onursal Adıgüzel'li trol ordusuna karşı Kılıçdaroğlu'nun Eren Erdem'li trol ordusu

    Son dakika haberleri... CHP'de seçim sonrası iyice kızışan koltuk savaşları trol ordusu savaşlarına evriliyor. Genel Merkez'in 14 Mayıs yenilgisinin faturasını kestiği Onursal Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu safında geçip sosyal medyada bir trol ordusu kurdu. İmamoğlu’nun ‘değişim’ adı altında sosyal medyadan trol ordusuyla açtığı savaşa karşılık vermeye hazırlanan Kılıçdaroğlu, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’i devreye soktu. İki ekibin de yüksek takipçisi bulunan hesaplara viral reklam verdikleri ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Koltuk savaşları trol savaşlarına evrildi!

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yenilgi serisine bir yenisini ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmemeye, 'değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu da CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmaya kararlı.

    Seçim sonrası iplerin iyice gerildiği Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattında yeni gelişmeler yaşanıyor.

    ONURSAL ADIGÜZEL YÖNETİMİNDE TROL ORDUSU
    29 Mayıs'ta yayınladığı 'değişim' videosuyla Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde manifesto yayınlamış, "İktidar için Değişim" sloganıyla bir site kurup parti içindeki koltuk savaşını sosyal medyaya taşımıştı. Gelen kulis bilgilerine göre ilk turdaki yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Onursal Adıgüzel'i de yanına alan İmamoğlu, birlikte kurdukları trol orduyla sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlar yapmaya başladı. Konuşulanlara göre Onursal Adıgüzel tek başına değil ekibiyle birlikte Ekrem İmamoğlu grubuna entegre edildi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN KARŞI HAMLE
        Seçim sonrası kendisine yönelik tüm hamleleri savuşturmak için savaşan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamak için tüm yetkileri kendisine bağlarken partililere konuşma yasağı da getirdi.

        İmamoğlu'nun 'değişim' adı altında sosyal medyadan trol ordusuyla açtığı savaşa karşılık vermeye hazırlanan Kılıçdaroğlu, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i devreye soktu.

        İki ekibin de yüksek takipçisi bulunan hesaplara viral reklam verdikleri ortaya çıktı.

        AMAÇ 'BAŞARISIZLIĞI' GÖSTERMEK
        Sosyal medyada trol ordusu kuran ve Onursal Adıgüzel'den destek alan Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı sosyal medyada bir algı çalışması başlattığı ve CHP liderinin seçimlerdeki başarısızlığını daha fazla ön plana çıkarmaya çalıştığı vurgulandı.

        CHP Genel Merkezi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler, yerel seçime sayılı günler kala Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için kolları sıvadı.
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            Türk Telekom
            Haberler Güncel Koltuk savaşları trol savaşlarına evrildi! İmamoğlu'nun Onursal Adıgüzel'li trol ordusuna karşı Kılıçdaroğlu'nun Eren Erdem'li trol ordusu
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