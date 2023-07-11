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    • Güncel
    • 12.07.2023 01:08
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    • 12.07.2023 01:09
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    Bay Bay Kemal'in A Takımı'ndan İmamoğlu ve İYİ Partililere %52 ayarı! Ekremci SÖZCÜ'den "Kılıçdaroğlu %48'i fazla kutsuyor" çıkışı

    CHP'deki koltuk kavgası boyut kazanarak büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkezinde İstanbul olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasetten silme planları kulislere düşerken; İmamoğlu'nun yeni parti kuracağı konuşuluyor. Bay Bay Kemal'in A Takımı ise İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı vermekten geri durmuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, İmamoğlu ve İYİ Partililere ayar vererek "Alınamayan %52'de herkesin payı var tek sorumlu Kılıçdaroğlu değil" vurgusu yaptı. Durum üzerine Ekremci SÖZCÜ'de bomba bir çıkış kayıtlara geçti. Deniz Zeyrek, Zeynel Emre'ye "48'i çok fazla kutsadığınızı düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kemalciler ve Ekremciler arasında yüzdelik savaş!

    28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. 12. seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın ederken, kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.

    Bir yandan da gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında şiddetlenen koltuk savaşına çevrildi.


    KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'
    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
    CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

    KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK
    İmamoğlu ise "Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki bir soruya Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

    İMAMOĞLU'NDAN İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM MANİFESTOSU
    Karşılıklı atışmalar ve açıklamalarda sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına alındı.

    Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.



        KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NU SİYASETTEN SİLME PLANI
        Takvim.com.tr'nin kulislerden aktardığı iddiaya göre; Yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kurtulmak' için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.

        Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.

        İMAMOĞLU 'KAZIKTAN KURTULMA'NIN YOLLARINI ARIYOR
        İmamoğlu ise eğer Olağanüstü Kurultayı sağlayamazsa söz konusu 'kazıktan' kurtulmak için yaptığı çıkışlara hız verecek ve İstanbul'a aday gösterilmemek için elinde geleni yapacak.

        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi'nden Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'İstanbul' ayarı geldi...



        İMAMOĞLU'NA 'SENİN YERİN BELEDİYE' AYARI: "KENDİLERİNİ, ÜLKEYİ, PARTİYİ CEZALANDIRAMAZLAR"
        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Zeynel Emre, "Belediyelerin genel olarak yönetiminden halk memnun. Bu insanların (Ekrem İmamoğlu) memnuniyet oranı yüksekken kendilerini de ülkelerini de partiyi de cezalandırma yoluna gideceğini düşünmüyorum" açıklamasında bulunarak İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı gönderdi.

        Emre'nin absürt bir şekilde "Halk CHP'li belediyelerden memnun" görüşünü savunması ise bir başka tartışma konusu olarak kayıtlara geçti.



        EKREMCİ TAYFA VE İYİ PARTİLİLERE AYAR: "ALINAMAYAN %52'DE HERKESİN PAYI VAR, KILIÇDAROĞLU TEK SORUMLU DEĞİL"
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun A Takımı "25 milyon oy" ve "yüzde 48" söylemi üzerinden hezimeti perdelemek, değişimcilerin sesini kesmek niyetinde.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, "48'i hep birlikte aldık. Benim payım var 48'te... Alınmayan 52'de de herkesin payı var" sözleriyle "Tek fail tek sorumlu olarak Kılıçdaroğlu gösterileme" mesajı verdi. Emre'nin İYİ Parti başta olmak üzere CHP içerisindeki 'değişim'cilere ayar vermesi dikkatlerden kaçmadı.

        Zeynel Emre "Sayın Kılıçdaroğlu neyi eksik yaptı, nereye gitmedi?" denildiğinde cevap bulmakta zorlanıyor insanlar" dedi.



            EKREM'İN 'SÖZCÜ'SÜNDEN KEMALCİLERE SALVOLAR: %48'İ ÇOK FAZLA KUTSADINIZ
            Bu durum üzerine söze Ekremci Sözcü Gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek girdi. Zeyrek, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin %48 konusunda yanılgı içerisinde olduğunu belirterek, "Önceki seçimlere bakıyorsunuz, o adayların aldığı oyları üst üste koyduğunuzda onlar da 48 ediyor. Tayyip Erdoğan bir önceki seçimde %52 almıştı, yine %52 aldı. Kılıçdaroğlu tek adaydı 48 aldı ondan önce 3 aday vardı onlar da 48 aldı. Sizin bu 48'i çok fazla kutsadığınızı düşünüyorum şahsen" ifadelerini kullandı.
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