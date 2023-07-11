Bay Bay Kemal'in A Takımı'ndan İmamoğlu ve İYİ Partililere %52 ayarı! Ekremci SÖZCÜ'den "Kılıçdaroğlu %48'i fazla kutsuyor" çıkışı

28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. 12. seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın ederken, kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.
Bir yandan da gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında şiddetlenen koltuk savaşına çevrildi.
KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK
İmamoğlu ise "Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki bir soruya Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.
İMAMOĞLU'NDAN İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM MANİFESTOSU
Karşılıklı atışmalar ve açıklamalarda sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına alındı.
Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.