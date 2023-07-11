Bay Bay Kemal'in A Takımı'ndan İmamoğlu ve İYİ Partililere %52 ayarı! Ekremci SÖZCÜ'den "Kılıçdaroğlu %48'i fazla kutsuyor" çıkışı

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK

İmamoğlu ise "Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki bir soruya Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.





İMAMOĞLU'NDAN İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM MANİFESTOSU

Karşılıklı atışmalar ve açıklamalarda sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına alındı.

Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.