CHP'nin troll ordusu isyan ettirdi! Yavuz Ağıralioğlu, Muharrem İnce ve Murat Gezici CHP gerçeğini deşifre etti

CHP'nin başını çektiği muhalefetin trol yapılanması 14 Mayıs 2023 seçimleri yaklaştıkça vites yükseltti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan, CHP hakkında eleştiride bulunanlara ağıza alınmayacak sözler sarf edilmeye başlandı. Öyle ki
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, ''sosyal medya trolleri'' isyanı CHP gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öyleki eski CHP'li Muharrem İnce de geçtiğimiz günlerde bu konudaki rahatsızlığını dile getirmiş, CHP'ye yakınlığı ile bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici muhalefetin baskıcı tutumuna tepki göstermişti.
Yavuz Ağıralioğlu dün yaptığı basın açıklamasında "Ana muhalefet partisinin kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Siz bize parmak sallarken, tahammül seviyenizin olmadığını gösterdiniz" ifadelerini kullandı.
"Siz kendi trollerinize bakın" diyen Ağıralioğlu şunları söyledi:
Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Bu memleket bu kadar derdi varken, siyaset yapanların değil, memleketin derdine koşanların yoludur. Meral Akşener'in kaybetme endişesine küfür ediyorsanız, siz iktidara gelince ne yapacağı belli olmayan bir güce dönüşüyorsunuz.
Siyaset yönetici kadronun eliyle ilkesizleşir. Siyaseti bu popülizmle yapacaksanız, siyasetin ne anlamı var. Ana muhalefet partisinin kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Siz bize parmak sallarken, tahammül seviyenizin olmadığını gösterdiniz. Ne dinimiz, ne meşrebimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Neymiş iktidarın trolleri varmış, siz kendi trollerinize bakın. Biz şimdi uyandık. 5 yıl sonra yanıldık demektense, şimdi söylemek daha iyi.
Güçlendirilmiş Parlamenter sistem yerine, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu.
MUHARREM İNCE DE CHP İÇERİSİNDEKİ TROLLERİ YÖNETEN GRUBUN İSMİNİ AÇIKLADI
Yavuz Ağıralioğlu'nun hemen ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyleyerek kendisine saldırılarda bulunulduğunu dile getirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyledi.
İnce programda özetle şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul il başkanımızı birisi arıyor. Kemal Bey'in iyi dostu. Genel başkanınızla görüşmek istiyorum demiş, olur dedim. Buyrun benimle görüşmek istiyormuşsunuz dedim. Çok üzülüyorum sizi buluşturayım dedi. Olur dedim, aradan 2 ay geçti. 2 kişi ofisime geldi. Bir uzlaşma yolu bulamaz mıyız dediler. Ben size zeytindalı uzatayım dedim. Şu trolleriniz var, üç kişi dedim. T'nin, E'nin, O'nun trolleri. Bu troller ikide bir de hakaret etmesinler dedim.
"CHP KENDİ EVLATLARINI YEMEKTE ÇOK MAHİR"
Ben AK Parti'den çok oy alıyorum. Kemal Bey alamıyor, ben alıyorum. Onlar da beni görüyor. Bugün CHP'de uçakta bir milletvekille yanyana oturduk, kendisine de söyledim 'ayıp oluyor' dedim. Eğer oturup konuşacaksak, ben size zeytindalı uzatayım dedim. Şu 'sarayın adamı, AK Parti destekliyor' iftiralarını atmayın dedim.
AK Parti'ye gerek yok; CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir zaten. Sayın Akşener masada 'kazanacak aday istiyorum' dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener'e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi'ndeki trollerin gazabına uğradı."
Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, konuyla ilgili şunları aktardı:
"Memleket Partisi Muharrem İnce, CHP'de siyaset yaparken partinin içindeki bir grubun kendisine cephe aldığını dile getirirdi. 2018'de olağanüstü kurultay çağrıları sürecinde de Muharrem İnce'nin genel başkan adaylığı için imza toplanmıştı. Ve belirli bir sayıya ulaşılmıştı. Sonra imza atan bazı delegeler imzalarını geri çekmişti. Burada da Muharrem İnce'nin işaret ettiği parti içindeki isimlerin müdahale ettiği iddiaları konuşulmuştu. Malum geçtiğimiz yıllarda "Külliye'ye giden CHP'li" iddiası gündeme geldiğinde yine Muharrem İnce'den benzer açıklamalar gelmişti. Parti içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin kendisine operasyon yaptığını dile getirmişti.