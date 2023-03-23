CHP'nin troll ordusu isyan ettirdi! Yavuz Ağıralioğlu, Muharrem İnce ve Murat Gezici CHP gerçeğini deşifre etti

CHP'nin başını çektiği muhalefetin trol yapılanması 14 Mayıs 2023 seçimleri yaklaştıkça vites yükseltti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan, CHP hakkında eleştiride bulunanlara ağıza alınmayacak sözler sarf edilmeye başlandı. Öyle ki

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, ''sosyal medya trolleri'' isyanı CHP gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öyleki eski CHP'li Muharrem İnce de geçtiğimiz günlerde bu konudaki rahatsızlığını dile getirmiş, CHP'ye yakınlığı ile bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici muhalefetin baskıcı tutumuna tepki göstermişti.

Yavuz Ağıralioğlu dün yaptığı basın açıklamasında "Ana muhalefet partisinin kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Siz bize parmak sallarken, tahammül seviyenizin olmadığını gösterdiniz" ifadelerini kullandı.

"Siz kendi trollerinize bakın" diyen Ağıralioğlu şunları söyledi:

Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Bu memleket bu kadar derdi varken, siyaset yapanların değil, memleketin derdine koşanların yoludur. Meral Akşener'in kaybetme endişesine küfür ediyorsanız, siz iktidara gelince ne yapacağı belli olmayan bir güce dönüşüyorsunuz.

Siyaset yönetici kadronun eliyle ilkesizleşir. Siyaseti bu popülizmle yapacaksanız, siyasetin ne anlamı var. Ana muhalefet partisinin kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Siz bize parmak sallarken, tahammül seviyenizin olmadığını gösterdiniz. Ne dinimiz, ne meşrebimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Neymiş iktidarın trolleri varmış, siz kendi trollerinize bakın. Biz şimdi uyandık. 5 yıl sonra yanıldık demektense, şimdi söylemek daha iyi.

Güçlendirilmiş Parlamenter sistem yerine, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu.

MUHARREM İNCE DE CHP İÇERİSİNDEKİ TROLLERİ YÖNETEN GRUBUN İSMİNİ AÇIKLADI

Yavuz Ağıralioğlu'nun hemen ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyleyerek kendisine saldırılarda bulunulduğunu dile getirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyledi.