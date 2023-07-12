CHP'den vekillere 'medya' yasağı! İzin almadan ağızlarını açamayacaklar... Arkasında Eren Erdem var!

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimet yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkarken koltuğunu korumak için tepki çeken hamlelere de imza atıyor.
MYK'yı görevden alarak kendisine yakın isimleri A Takımı'na dolduran Kılıçdaroğlu danışman kadrosunu da yandaşlarıyla doldurdu.
Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını iddia eden Eren Erdem medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
VEKİLLERE MEDYA SANSÜRÜ
'Değişim' seslerini ve partideki çatlak sesleri törpülemek isteyen CHP'de Eren Erdem imzasıyla medya tutum belgesi yayımlandı.
Vekillerden ve partililerden 'parti içi sorunların kamuoyu ve medya önünde tartışılmaması' istendi.
İZİNSİZ YAYINA ÇIKILMAYACAK
Belgede, "stratejik" konularda parti yönetimince açıklama yapılması gerektiği söylenerek, milletvekilleri dahil olmak üzere CHP'lilere yönetime bilgi verilmeksizin medyada röportaj verilmemesi veya canlı yayına çıkılmaması uyarısı yapıldı.
PARTİDEKİ SORUNLARDAN BAHSETMEYİN
Söz konusu belgede yer alan "Partimiz CHP'nin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır. Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz. Partimiz ve partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru olarak yönetilse dahi kesinlikle yanıtlanmaz. Medya önünde partimiz tartışılmaz" ifadeler de dikkat çekti.
KANALLARDAN İSİM İSTEYECEKLER
"Tercih edilen medya grubu son derece önemlidir." denilen metinde, "Televizyon Programları için katılacak kişi ve yorumcuların kesin listesi istenmelidir." ifadeleri de yer aldı.
TEPKİ YAĞDI
"Demokrasi çok seslilik" pozları kesen CHP'deki bu yasakçı karar tepkilere sebep oldu.