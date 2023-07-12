CHP'den vekillere 'medya' yasağı! İzin almadan ağızlarını açamayacaklar... Arkasında Eren Erdem var!

PARTİDEKİ SORUNLARDAN BAHSETMEYİN

Söz konusu belgede yer alan "Partimiz CHP'nin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır. Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz. Partimiz ve partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru olarak yönetilse dahi kesinlikle yanıtlanmaz. Medya önünde partimiz tartışılmaz" ifadeler de dikkat çekti.

KANALLARDAN İSİM İSTEYECEKLER

"Tercih edilen medya grubu son derece önemlidir." denilen metinde, "Televizyon Programları için katılacak kişi ve yorumcuların kesin listesi istenmelidir." ifadeleri de yer aldı.

TEPKİ YAĞDI

"Demokrasi çok seslilik" pozları kesen CHP'deki bu yasakçı karar tepkilere sebep oldu.