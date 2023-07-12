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    • 12.07.2023 13:17
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    • 12.07.2023 13:23
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    CHP'den vekillere 'medya' yasağı! İzin almadan ağızlarını açamayacaklar... Arkasında Eren Erdem var!

    CHP'de yaşanan seçim hezimetinin ardından 'istifa ve değişim' çıkışlarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için olağanüstü önlemlere başvurmayı da ihmal etmiyor! CHP'de alınan karara göre; vekiller televizyon programlarına çıkmadan önce izin alacak ve partideki sorunlarla ilgili konuşamayacak. Getirilen kısıtlamalarda Medya Planlamadan sorumlusu CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in imzası bulunuyor...

    takvim.com.tr
    CHP’den vekillere ’medya’ yasağı!

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimet yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkarken koltuğunu korumak için tepki çeken hamlelere de imza atıyor.

    MYK'yı görevden alarak kendisine yakın isimleri A Takımı'na dolduran Kılıçdaroğlu danışman kadrosunu da yandaşlarıyla doldurdu.

    Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını iddia eden Eren Erdem medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

    VEKİLLERE MEDYA SANSÜRÜ
    'Değişim' seslerini ve partideki çatlak sesleri törpülemek isteyen CHP'de Eren Erdem imzasıyla medya tutum belgesi yayımlandı.

    Vekillerden ve partililerden 'parti içi sorunların kamuoyu ve medya önünde tartışılmaması' istendi.

    İZİNSİZ YAYINA ÇIKILMAYACAK
    Belgede, "stratejik" konularda parti yönetimince açıklama yapılması gerektiği söylenerek, milletvekilleri dahil olmak üzere CHP'lilere yönetime bilgi verilmeksizin medyada röportaj verilmemesi veya canlı yayına çıkılmaması uyarısı yapıldı.

    PARTİDEKİ SORUNLARDAN BAHSETMEYİN
    Söz konusu belgede yer alan "Partimiz CHP'nin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır. Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz. Partimiz ve partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru olarak yönetilse dahi kesinlikle yanıtlanmaz. Medya önünde partimiz tartışılmaz" ifadeler de dikkat çekti.

    KANALLARDAN İSİM İSTEYECEKLER
    "Tercih edilen medya grubu son derece önemlidir." denilen metinde, "Televizyon Programları için katılacak kişi ve yorumcuların kesin listesi istenmelidir." ifadeleri de yer aldı.

    TEPKİ YAĞDI
    "Demokrasi çok seslilik" pozları kesen CHP'deki bu yasakçı karar tepkilere sebep oldu.

        "BÜYÜK UTANÇ"
        CHPli Ali Haydar Fırat, "Büyük utanç… Tarihin en devrimci metinlerini hazırlayan partiden yasakçılığa savrulmak… Bu sansür mü sizi o koltuklarda tutacak???!!!" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

        EREN ERDEM YALAKALIĞI YAPTI TERFİYİ KAPTI
        Söz konusu belgede imzası bulunan Eren Erdem'in Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakla alkışladığı görüntüler gündem olmuştu.

        Bay Bay Kemal'in koltuğu bırakmayacağını ilan edip Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı konuşması sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.



        Namus sözünü yutarak CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Eren Erdem, Kılıçdaroğlu konuşma yaparken tek başına ayağa kalktı ve alkış tutmaya başladı. O anlar sosyal medyada gündem olurken "Namus sözünü yutsa da yalakalığı elden bırakmıyor" yorumları yapılmıştı.




        Eren Erdem'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladığı görüntüler CHP tabanında büyük tepkilere neden olurken Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in bu yalakalığını karşılıksız bırakmadı.

        Namus sözünü yutan Eren Erdem'e CHP'de yeni görev


        Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem'in görev alalına "medya planlama" da eklendi.

        Böylece Eren Erdem, CHP'de sosyal medya politikalarının belirlenmesi ve uygulatılmasının yanı sıra, TV ve gazetelerle kurumsal ilişkiyi de yönetmeye başladı.

        EREN ERDEM'İN KUTU KOLA ANKETİ
        Eren Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihinde "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." şeklindeki konuşması seçimlerin arından yeniden gündem oldmuştu.

        KUTU KOLA İLE KILIÇDAROĞLU AYNI OYU ALDI.
        Kutu kolanın aldığı oy oranının Kılıçdaroğlu ile hemen hemen aynı olması ise dikkat çekti. CHP lideri, 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 47.88 oy aldı.

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        Haberler Güncel CHP'den vekillere 'medya' yasağı! İzin almadan ağızlarını açamayacaklar... Arkasında Eren Erdem var!
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