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    • 10.06.2023 15:37
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    • 10.06.2023 15:46
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    İBB trol besliyor! Fena yakalandılar: Resmi hesaptan skandal paylaşım

    CHP'li isimlerin belediye kaynaklarını trollere akıttığı bir kez daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Mansur Yavaş yönetiminde ABB'nin trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yapmasının ardından benzer bir olay daha patlak verdi. İBB'nin resmi hesabından CHP yandaşı Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımı retweet edildi. Paylaşım tepkiler sonrası silindi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İBB trol besliyor!

    Cumhuriyet Halk Partili isimler belediyelerin kaynaklarını vatandaşa hizmet yerine sosyal medya algısı için kullanıyor.

    İBB'NİN PARASI TROLLERE AKIYOR
    İBB'nin kaynaklarını kendi siyasi geleceği için savuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nie bağlı resmi hesap skandal bir paylaşım yapıldı.

    RESMİ HESAPTAN TROL PAYLAŞIMI
    İBB iştiraki Metro A.Ş tarafından CHP yandaşı Halk TV'nin bakanlık tarafından yalanlanan algı içirikli "Okullara imam ataması yargıya taşındı" haberi paylaşıldı.

    PAYLAŞIM KALDIRILDI
    Trol hesaptan yapılacakken yanlışlık resmi hesaptan yapıldığı tahmin edilen bu paylaşım gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

    ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE BENZER BİR SKANDAL İMZA ATMIŞTI
    Benzer bir skandala geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş yönetiminde Ankara Büyük Şehir Belediyesi de imza atmıştı.

    Yavaş'ın sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı yanlışlıkla ABB kurumsal hesabından yaptı.

    "Bu ne? Kader mi? Afet mi? Afetten düğün çıkaranlar ses versin."

    Yapılan paylaşım dalga konusu olunca kısa sürede silindi.

    EKREM İMAMOĞLU'NUN BOTLARI YAKALANMIŞTI
    Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyada bot kullandığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu ile savaştığı dönemde6'lı masa liderlerini Saraçhane'ye davet etti.

    İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

    BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI
    İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerde beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.

        BOT HESAP NEDİR?
        Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor.

        Ekrem bot basıyor vidosunu izlemek için tıklayınız

        Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu da kanıtladı.

        İşte o hesaplardan bazıları ve İmamoğlu'nun Saraçhane tiyatrosu;

        Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek veren bazı hesap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak aday olmaması yönünde baskı yaptı.

        Bot basılması durumu ve hakaret içerikli hesapların aynı anlarda olması Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada kullandığı bot ve troll ekibinde kanıtı niteliğinde oldu.
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        Haberler Güncel İBB trol besliyor! Fena yakalandılar: Resmi hesaptan skandal paylaşım
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