İBB trol besliyor! Fena yakalandılar: Resmi hesaptan skandal paylaşım

Cumhuriyet Halk Partili isimler belediyelerin kaynaklarını vatandaşa hizmet yerine sosyal medya algısı için kullanıyor.
İBB'NİN PARASI TROLLERE AKIYOR
İBB'nin kaynaklarını kendi siyasi geleceği için savuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nie bağlı resmi hesap skandal bir paylaşım yapıldı.
RESMİ HESAPTAN TROL PAYLAŞIMI
İBB iştiraki Metro A.Ş tarafından CHP yandaşı Halk TV'nin bakanlık tarafından yalanlanan algı içirikli "Okullara imam ataması yargıya taşındı" haberi paylaşıldı.
PAYLAŞIM KALDIRILDI
Trol hesaptan yapılacakken yanlışlık resmi hesaptan yapıldığı tahmin edilen bu paylaşım gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE BENZER BİR SKANDAL İMZA ATMIŞTI
Benzer bir skandala geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş yönetiminde Ankara Büyük Şehir Belediyesi de imza atmıştı.
Yavaş'ın sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı yanlışlıkla ABB kurumsal hesabından yaptı.
"Bu ne? Kader mi? Afet mi? Afetten düğün çıkaranlar ses versin."
Yapılan paylaşım dalga konusu olunca kısa sürede silindi.
EKREM İMAMOĞLU'NUN BOTLARI YAKALANMIŞTI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyada bot kullandığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu ile savaştığı dönemde6'lı masa liderlerini Saraçhane'ye davet etti.
İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI
İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerde beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.