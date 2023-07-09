CHP'de seçim yenilgisi sonrası iç savaş çıktı. "Oğlum gibi" dediği Ekrem İmamoğlu, "Baba gibi" gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk bayrak açan oldu. Kılıçdaroğlu, MYK ve parti örgütleri hamlesi ile İmamoğlu'nu amacından uzaklaştırırken, İmamoğlu ise açtığı "Değişim" sayfası ile karşı hamlesini yaptı. İki isim yakaşan Kurultay öncesi ilk olarakm İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kozlarını paylaşacak.

ÖRGÜTLERİ KENDİNE BAĞLADI

Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu. İmamoğlu, "Değişim" talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan "hayır" yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı.