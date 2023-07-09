CHP'de seçim yenilgisi sonrası iç savaş çıktı. "Oğlum gibi" dediği Ekrem İmamoğlu, "Baba gibi" gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk bayrak açan oldu. Kılıçdaroğlu, MYK ve parti örgütleri hamlesi ile İmamoğlu'nu amacından uzaklaştırırken, İmamoğlu ise açtığı "Değişim" sayfası ile karşı hamlesini yaptı. İki isim yakaşan Kurultay öncesi ilk olarakm İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kozlarını paylaşacak.
ÖRGÜTLERİ KENDİNE BAĞLADI
Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu. İmamoğlu, "Değişim" talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan "hayır" yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı.
Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. "Değişim" taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açılırken, İstanbul İl Başkanlığı yarışında da desteklenecek aday belli oldu.
KARŞILIKLI HAMLELER
Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Ankara'ya yürüyor. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.