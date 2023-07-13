Son dakika: Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesinde flaş gelişme! Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi

Organize polisi, olayda motosikleti kullanan Yakup Doğan'ın da yakalanması için çalışmalarına devam etti. Yurt dışında olduğu belirlenen Doğan'ın takip eden ekipler, şüphelinin Gürcistan'da olduğunu tespit etti. Gürcistan'da yakalanarak gözaltına alınan Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'ye iade edilen Doğan, polis ekiplerince Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda alındıktan sonra, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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