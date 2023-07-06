Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı terfiyi kaptı! Namus sözünü yutan Eren Erdem'e CHP'de yeni görev





YALAKALIĞI YAPTI TERFİYİ KAPTI

Eren Erdem'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladığı görüntüler CHP tabanında büyük tepkilere neden olurken Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in bu yalakalığını karşılıksız bırakmadı.



CHP Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem'in görev alalına "medya planlama" da eklendi. Eren Erdem, CHP'de sosyal medya politikalarının belirlenmesi ve uygulatılmasının yanı sıra, TV ve gazetelerle kurumsal ilişkiyi de yönetecek.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Eren Erdem'e CHP'de terfi verilmesi CHP'liler tarafından büyük tepki ile karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları:







"Zaten akşama kadar sadece twit atıyordu farklı bir şey yapmayacak üstüne para alacak"