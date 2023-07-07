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    • 07.07.2023 12:34
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    Kulisler sallanıyor! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu 'boğma' planı... İmamoğlu'nun 'kazıktan kurtulma' hamlesi ne olacak?

    CHP'deki koltuk kavgası her geçen gün şiddetleniyor. 'Değişim değişim' diyen Ekrem İmamoğlu son olarak açtığı internet sitesi ile bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diktiğini açıkça gösterdi. Her fırsatta İstanbul'u işaret ederek 'işine bak' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu ise Kurultay kozu ile İmamoğlu'nu 'boğma' planı yapıyor. Kulislerde konuşulanlara göre İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday gösterecek ve siyasetten silecek... İmamoğlu ise söz konusu 'kazıktan' kurtulmanın planlarını yapıyor... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu ’boğma’ planı!

    Cumhuriyet Halk Partisinde Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga 'Bizans' oyunlarına döndü...

    KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'
    Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
    CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

    İL BAŞKANLARI ÜZERİNDEN RESTLEŞME SÜRDÜ
    Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdroğlu'na yakın isimlerin birbirlerini hedef almasının yanısıra son olarak il başkanları üzerinden restleşmeler yaşandı.

    Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasına önce karşı çıkan il başkanları daha sonra 'bir şekilde' ikna edilerek Kılıçdaroğlu lehine imza attı.

    81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

        İMAMOĞLU BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI: 4 İL BAŞKANI YAZDI
        İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaptı ve söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklenmeyi sürdürdü.

        KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK
        "Sizden bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz. Değişim talebinize genel başkanlık dahil mi? Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak yanıt veren İmamoğlu, "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN SALVOLAR: İŞİNE BAK
        Aynı günün akşamında ise CHP yandaşı TELE1'e konuk olan Kılıçdaroğlu yine Ekrem İmamoğlu'na göndermeler yaparak "İstanbul'a odaklan işine bak" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'koltuğu unut' mesajı verdi.

        İMAMOĞLU'NUN SİTESİ GÖRÜNDÜ
        Karşılıklı atışmalar sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.

            Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.

            KULİSLER SALLANIYOR: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN EKREM İMAMOĞLU PLANI
            Söz konusu çıkışlardan rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu'nu bitirme planı yaptığı öğrenildi.

            KAYBEDİLECEK SEÇİME SOKUP SİYASETTEN SİLECEK
            Kulislerde konuşulanlara göre İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday gösterecek ve siyasetten silecek...

            Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı Kurultay'ı yerel seçimlerden sonra yapmayı ve seçimlere Genel Başkan olarak eli güçlü girmeyi planlıyor.

            İMAMOĞLU'NUN 'KAZIKTAN KURTULMA' PLANI
            Kulislerde konuşulanlara göre İmamoğlu ise eğer Olağanüstü Kurultayı sağlayamazsa söz konusu 'kazıktan' kurtulmak için yaptığı çıkışlara hız verecek ve aday gösterilmemek için elinde geleni yapacak. Seçimlerin kaybedileceğini gören İmamoğlu aday olmaması halinde seçimlerin ardından yapılacak Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkarak koltuğa oturma planı yapıyor.

            Kulis bilgilerini destekleyen köşe yazıları Hürriyet'ten Nedim Şener ve Abdülkadir Selvi ile Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Yazarı Aytunç Erkin'den geldi.

            Erkin, "Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu planı" başlıklı yazısında Ekrem İmamoğlu ve ekibinin olağanüstü Kurultay için bastıracağını ancak Kılıçdaroğlu'nun karşı hamleler yapacağına dikkat çekti. Erkin İmamoğlu ve çevresinin "Bu iş ağustos ayı içinde bitmeli. Zaman uzarsa yerel seçimler öncesi sıkıntı olacak." dediğini yazdı.

            İmamoğlu yandaşı Erkin'in yazısından koltuk kavgasına ilişkin dikkat çeken bölüm şu şekilde:

            "İmamoğlu cephesinde konuşulanlara göre; olağanüstü kurultay kararı alınırsa 2018'den bu yana değişen delegelerin (Kılıçdaroğlu'nun delegeleri) "rüzgardan etkilenme" olasılığı yüksek. Diyorlar ki: "Kurultay delegesi de CHP seçmeni ve 25 milyon gibi, yenilgi onları da umutsuzluğa itti."

                Ekrem İmamoğlu'nun başka bir düşüncesi de şu:

                Genel başkan olduğu takdirde yargının "siyasi yasak" kararı alması zorlaşacak. Yasak kararı alınırsa "umutsuz kitle" İmamoğlu'nun destekleyeceği "emanetçi" üzerinden yeni bir yolculuğa çıkar. Burada da Özgür Özel formülü öne çıkıyor! Yerel seçimlerde de "ortaklaşmış" seçmenle birlikte yeni ittifak sürecinin inşa edilebileceğinin altı çiziliyor. Yine Kılıçdaroğlu'nun olmadığı CHP yönetiminde İYİ Parti lideri Meral Akşener'le "yeni hattı" çok rahat kurabileceklerini düşünüyor. "İktidar İçin Değişim" metninde de, muhalefetin 2018'den beri ittifakla büyüdüğü cümleleri öne çıkıyor: "Birleşe birleşe büyüyerek ülkeyi demokratikleştirmek için geliştirilmiş bu önemli adımlarla; zamanın ruhuyla uyumlu biçimde, demokrasi, adalet ve sosyal refah hedefleriyle cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair vizyoner bir çaba ortaya kondu. Toplumun farklı kesimlerine açılmayı ve her siyasi kökenden yurttaşı demokrasi vizyonuyla buluşturmayı hedefleyen bu önemli tecrübe, tarihimizde bir ilk oldu."

                Söğütözü'nde yapılan şu tespitle bitirelim: "Yerel seçime kısa bir süre kalmışken İmamoğlu ve arkadaşlarının 'olağanüstü kurultay' konusunda ısrarı sürecek. Bu da değişim ekibini 'birleştiren değil bölen' durumuna dönüştürecek. Ki Kemal Bey'e yönelik medya üzerinden yürütülen kampanya da seçmeni savunmaya doğru itti."

                Konuya ilişkin Hürriyet yazarı Nedim Şener de çarpıcı tespitlere yer verdi.

                Şener şu ifadelerle kavgayı kaleme aldı:

                Cumhuriyet Halk Partisi'nde, "değişim" başlıklı "koltuk kavgası" İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi hamleleri ile ilginç bir hale geliyor.

                Bir türlü açıkça söylemese de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olan CHP'li İmamoğlu kurduğu internet sitesiyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa taleplerine direnişini kırmak için medya kampanyası başlattı.

                Öyle görünüyor ki bu savaşın sonunda ya Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu siyaseten tasfiye edilecek. CHP'deki delege seçimleri ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler süreci bu tasfiye savaşında dönüm noktası olacak gibi görünüyor.

                KAYBEDEREK KAZANMA PLANI
                Başta şu tespiti yapmak gerekiyor: Şu an itibarıyla PKK'nın siyasi kolu HDP ile İYİ Parti yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladılar. Bu durumda, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı tek adayın İstanbul seçimlerini kazanma olasılığı yüksek. Böyle bir durumda hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu seçimin kaybedileceğini tahmin ediyor. Basına yansıyanlardan yola çıkarak şunu söylemek mümkün: İkisinden birisi kaybedilen seçim sonucunda CHP koltuğunu kazanacak.

                İMAMOĞLU ADAY GÖSTERİLMEK İSTEMİYOR MU
                Tuhaf geldiğini biliyorum ama siyaset böyle bir şey, her ikisi de şimdiden kaybedilecek seçimin faturasını diğerine çıkarmak için açıklamalar yapıyorlar. İmamoğlu, Kurultay'da aday olmamasını istediği Kılıçdaroğlu'na "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak değişimi en kısa sürede yapmamız lazım" derken, Kılıçdaroğlu İstanbul'u kaybetmemek için İmamoğlu'ndan yerel seçimlere odaklanmasını istiyor.

                İmamoğlu'nun değişim olmazsa Kılıçdaroğlu'nun da seçim öncesi yapılan Kurultay tartışmalarının belediyeleri kaybetme riskinden bahsetmesi bundan kaynaklanıyor.

                O yüzden, Kemal Kılıçdaroğlu kaybedilecek seçimde İmamoğlu'nu aday göstererek tasfiye etmeyi amaçlarken, yerel seçimlerden önce Kurultay'ın yapılması için uğraşan ve CHP Genel Başkanı olmayı hedefleyen İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı hamlelerde dozu her geçen gün arttırarak "kaybedilecek" bir seçimde aday gösterilmesini zorlaştırmaya çalışıyor.

                KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KAMPANYA
                Bunun için Kurultay'ın 31 Mart seçimleri öncesi yapılmasını isteyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu üzerindeki istifa baskısını gündemde tutma amacıyla "iktidariçindeğişim.org" isimli internet sitesi kurdu. 24 saat sonra da, siteye girenlerin sayılarını ve 32 bin 827 kişinin görüş ve önerilerini yazdığını paylaştı. Belli ki rakamları günlük düzenli olarak paylayacak ve "değişim" talebinin ne kadar güçlü olduğu algısını yaratarak Kılıçdaroğlu üzerindeki baskısını artıracak.

                CHP'de delege seçimlerinin yapıldığı bu günlerde istediği etkiyi yaratırsa belki de ağustos ayında bir manifesto yayınlayarak aday olmayı istediğini kamuoyuyla paylaşacak.

                Böylece hem zaten kaybedileceğini düşündüğü 31 Mart seçimleri için aday gösterilmesini önlemiş olacak hem de seçimin kaybedilmesi sonrası yapılacak Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun karşısına daha güçlü çıkacak.

                'SEÇİMİ KAZAN GEL'
                Kemal Kılıçdaroğlu da, "Yerel seçimleri tehlikeye atamam" diyerek İmamoğlu'nun adaylığını önlemeye çalışırken aslında 31 Mart seçimlerini kaybedilebileceğini düşünüyor.

                Seçim öncesi Kurultay yapılmasını isteyen İmamoğlu'na, İBB'yi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne teslim edileceği endişesi üzerinden mesajını veren Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki strateji ikilinin Ahlatlıbel'de yaptığı toplantı sonrası görüşmenin içeriğine dair basına yansıyan şu satırlarda gizli: "Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu 3 kere görüştü ya, sonuncusunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Aday mı olmak istiyorsunuz, İstanbul'u anahtar teslim AK Parti'ye bırakmanıza izin vermem. Bu doğru olmaz. Aday olmak isterseniz tüm CHP'liler gibi hakkınız var, olabilirsiniz ama önce size düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak ve oradaki Meclis çoğunluğunu elde etmek. Sonra istifa edebilirsiniz. İstifa edince Meclis çoğunluğu CHP'de olduğu için bir CHP'li Belediye Başkanı olabilir, sonra siz de Genel Başkanlığa aday olabilirsiniz."

                    İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN EDEBİLİR
                    Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na önce 31 Mart 2024 seçimlerini kazanmasını, İBB Meclisi'nde de çoğunluğu elde etmesini, ondan sonra görevinden ayrılarak yerini CHP'li bir isme bıraktıktan sonra yapılacak Kurultay'da aday olabileceğini söylemesi çok gerçekçi değil. Çünkü 2019 seçimlerinde İmamoğlu yüzde 54 oy oranı ile seçildiği halde CHP'nin de aralarında olduğu ittifak bileşeni partiler İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlayamadı. 2024 seçimlerini aday gösterilmesi halinde İmamoğlu kazansa bile İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması imkânsıza yakın görünüyor. Bu durumda da, İmamoğlu yeniden seçilse bile CHP Genel Başkanlığı'na aday olması durumunda bu kez İBB Başkanlığı'nı dört yıllığına Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bırakması gerekecek. Bu durumda Kılıçdaroğlu yine İmamoğlu'nun görevi bırakmasına itiraz edecek, seçim sonrası yapılacak Kurultay'a yine güçlü aday olarak girip CHP Genel Başkanlığı'nı elinde tutmuş olacaktır.

                    Bu nedenle, kendisini yıpratmak için kolları sıvayan İmamoğlu'nun bu çabasının önüne geçmek isteyecek Kılıçdaroğlu'nun, 2024 yerel seçim çalışmalarına odaklanmasını sağlamak amacıyla İmamoğlu'nu yeniden İBB başkan adayı olarak ilan etmesini beklemek şaşırtıcı olmaz."

                    Öte yandan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi ise şunları yazdı;

                    "Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu. Seçimden sonra üç kez üst üste görüşen iki isim artık yollarını ayırdı.

                    Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki mücadele giderek sertleşiyor. İmamoğlu, değişimle ilgili taleplerini bir internet sitesi açarak ileri bir aşamaya taşıdı. Ama hâlâ genel başkan adayı olduğunu açıklamadı. Aday olacak mı o da belli değil.

                    CHP'de Kılıçdaroğlu aday. Özgür Özel de aday olabileceğini açıklamıştı. İlhan Cihaner, hafta sonu yola çıkıyor. Aytuğ Atıcı ise adaylığını ilan etti.

                    Ama CHP kurultayı yapılacak mı?

                    CHP KURULTAYI ERTELENECEK Mİ
                    İlçe kongrelerinin başladığı, il kongrelerinin 15 Ekim'de tamamlanacağının açıklandığı bir dönemde benim, CHP kurultay yapılacak mı diye sormam size şaşırtıcı gelmiştir. Hiç şaşırmayın. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayı seçim sonrasına erteleyeceği söyleniyor.

                    Hatırlarsanız İYİ Parti'de de il kongreleri tamamlanmış ancak Meral Akşener, büyük kongreyi seçim sonuna ertelemişti. İYİ Parti 24-25 Haziran tarihinde kongresini yaptı. Meral Akşener dikensiz gül bahçesine çevirdiği kurultaya damgasını vurdu. Akşener'in işine yarayan yöntemi Kılıçdaroğlu neden kullanmasın?

                    ADAYLARI BELİRLEYECEK
                    Kılıçdaroğlu'nun, kurultayı seçim sonuna ertelemesi sadece genel başkanlık seçimi açısından önemli değil. Belediye başkan adaylarının belirlenmesi açısından da kritik öneme sahip. Eğer kurultay seçim sonuna kalırsa belediye başkan adaylarını Kılıçdaroğlu belirleyecek demektir.

                    Bu durumda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in kaderi de Kılıçdaroğlu'nun iki dudağı arasında olacak. Diğer belediye başkanlarının olduğu gibi.

                    EĞER İMAMOĞLU HATA YAPARSA...
                    Bu durumda CHP kurultayının ekim ayında yapılma ihtimali tamamen ortadan kalktı mı? Kalkmadı. Eğer Ekrem İmamoğlu, kongrelerde yeterli delegeyi elde edemezse, siyaseten yanlış hamleler yaparsa rakibini zayıf bir zamanında yakalayan Kılıçdaroğlu, ekim ayında kurultaya gidip Ekrem İmamoğlu'nu başarısızlığa uğratabilir. Tabii Ekrem İmamoğlu, kurultayda karşısına çıkma cesaretini gösterirse.

                    YOL HARİTASI
                    28 Mayıs seçimlerinin hemen arkasındandı. Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs'ta değişim talep eden çıkışını yapmıştı. Kılıçdaroğlu o günlerde kendisine yakın bir grupla görüştü. "İstifa etmeyeceğim. 10 yıl daha partinin başındayım. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı yeniden kazanıp erken seçim kampanyasını başlatacağım" demişti. Kılıçdaroğlu, ilk günden yol haritasını belirlemişti. İstanbul ve Ankara'da seçimleri kazandığı takdirde seçim başarısızlığının unutulacağını düşünüyordu. Yerel seçim başarısının ardından erken seçim kampanyasını başlatıp istifa baskısını savuşturmayı planlıyordu. İstifa etmedi. Eğer yerel seçimde umduğu başarıyı sağlarsa 10 yıl daha CHP'nin başında kalacak demektir. Ama tersi olur, genel seçimden sonra yerel seçimi de kaybederse değil 10 yıl 10 gün dahi partinin başında kalamaz. "

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                    Haberler Güncel Kulisler sallanıyor! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu 'boğma' planı... İmamoğlu'nun 'kazıktan kurtulma' hamlesi ne olacak?
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