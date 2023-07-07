Öyle görünüyor ki bu savaşın sonunda ya Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu siyaseten tasfiye edilecek. CHP'deki delege seçimleri ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler süreci bu tasfiye savaşında dönüm noktası olacak gibi görünüyor.

KAYBEDEREK KAZANMA PLANI

Başta şu tespiti yapmak gerekiyor: Şu an itibarıyla PKK'nın siyasi kolu HDP ile İYİ Parti yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladılar. Bu durumda, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı tek adayın İstanbul seçimlerini kazanma olasılığı yüksek. Böyle bir durumda hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu seçimin kaybedileceğini tahmin ediyor. Basına yansıyanlardan yola çıkarak şunu söylemek mümkün: İkisinden birisi kaybedilen seçim sonucunda CHP koltuğunu kazanacak.

İMAMOĞLU ADAY GÖSTERİLMEK İSTEMİYOR MU

Tuhaf geldiğini biliyorum ama siyaset böyle bir şey, her ikisi de şimdiden kaybedilecek seçimin faturasını diğerine çıkarmak için açıklamalar yapıyorlar. İmamoğlu, Kurultay'da aday olmamasını istediği Kılıçdaroğlu'na "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak değişimi en kısa sürede yapmamız lazım" derken, Kılıçdaroğlu İstanbul'u kaybetmemek için İmamoğlu'ndan yerel seçimlere odaklanmasını istiyor.

İmamoğlu'nun değişim olmazsa Kılıçdaroğlu'nun da seçim öncesi yapılan Kurultay tartışmalarının belediyeleri kaybetme riskinden bahsetmesi bundan kaynaklanıyor.

O yüzden, Kemal Kılıçdaroğlu kaybedilecek seçimde İmamoğlu'nu aday göstererek tasfiye etmeyi amaçlarken, yerel seçimlerden önce Kurultay'ın yapılması için uğraşan ve CHP Genel Başkanı olmayı hedefleyen İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı hamlelerde dozu her geçen gün arttırarak "kaybedilecek" bir seçimde aday gösterilmesini zorlaştırmaya çalışıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KAMPANYA

Bunun için Kurultay'ın 31 Mart seçimleri öncesi yapılmasını isteyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu üzerindeki istifa baskısını gündemde tutma amacıyla "iktidariçindeğişim.org" isimli internet sitesi kurdu. 24 saat sonra da, siteye girenlerin sayılarını ve 32 bin 827 kişinin görüş ve önerilerini yazdığını paylaştı. Belli ki rakamları günlük düzenli olarak paylayacak ve "değişim" talebinin ne kadar güçlü olduğu algısını yaratarak Kılıçdaroğlu üzerindeki baskısını artıracak.