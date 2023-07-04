CHP'de delege savaşları: Ekrem İmamoğlu ilçe başkanlarını topladı, Kemal Kılıçdaroğlu il örgütlerinin peşine düştü

Genel Başkanlık yarışının şiddetlendiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, delege ayartmak için yeni hamlelere başladı. İmamoğlu'nun İstanbul'un 18 ilçe başkanını toplamasının ardından Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu'nu il örgütlerini ziyaret etmekle görevlendirdi.

İMAMOĞLU 18 İLÇE BAŞKANINI TOPLADI

Kongreye sayılı günler kala, taraflar çalışmalarını hızlandırdı. Genel Başkanlık için hevesli olan Ekrem İmamoğlu, sürpriz bir hamle yaptı.