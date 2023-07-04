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    • Haberler
    • 04.07.2023 14:03
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    • 04.07.2023 14:32
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    CHP'de delege savaşları: Ekrem İmamoğlu ilçe başkanlarını topladı, Kemal Kılıçdaroğlu il örgütlerinin peşine düştü

    Seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan koltuk savaşında, Kurultay takvimi yaklaşırken mücadele şiddetleniyor. Delegeleri kendi tarafına çekmeye çalışan İmamoğlu, İstanbulda'da 18 ilçe başkanıyla gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Canan Kaftancıoğlu, görüşmenin ardından başkanları toplantıya çağırmış ve toplantıya katılmayan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün görevden alınmıştı. Koltuğu kaptırmak istemeyen Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu’nu il örgütlerini ziyaret etmekle görevlendirdi. Genel Merkez “örgütün dinleneceğini” belirtirken, parti içi muhalifler ziyareti, kurultay için delegelere baskı olarak niteledi.

    takvim.com.tr
    CHP’de delege savaşları

    Genel Başkanlık yarışının şiddetlendiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, delege ayartmak için yeni hamlelere başladı. İmamoğlu'nun İstanbul'un 18 ilçe başkanını toplamasının ardından Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu'nu il örgütlerini ziyaret etmekle görevlendirdi.

    İMAMOĞLU 18 İLÇE BAŞKANINI TOPLADI
    Kongreye sayılı günler kala, taraflar çalışmalarını hızlandırdı. Genel Başkanlık için hevesli olan Ekrem İmamoğlu, sürpriz bir hamle yaptı.

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin yazarlarından Seyhan Avşar'ın iddiasına göre 15 Haziran'da Emirgan'da 18 ilçe başkanını topladı.

    Görüşmeyi ilçe başkanlarının istediği iddiası da ortaya atıldı. Ancak bu gizli görüşme, Canan Kaftancıoğlu'nu çok kızdırdı.

        KAFTANCIOĞLU ACIMADI
        Ekrem İmamoğlu ile görüşen isimleri, iki gün sonra Kadıköy'de topladı. Ancak o toplantıya CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmadı.

        Seyhan Avşar'ın iddiasına göre İmamoğlu ile görüşen ancak Kaftancıoğlu ile görüşmeye gitmeyen Aydın Düzgün, Kadıköy'deki o toplantıdan günler sonra görevden alındı.

        İL ÖRGÜTLERİNE ZİYARET!
        İmamoğlu'nun ilçe başkanlarıyla toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu'nu, il örgütlerini ziyaret etmekle görevlendirdi.

            KULİSLERDE İKİ FARKLI GÖRÜŞ DİLE GETİRİLİYOR
            Genel Merkez yetkilileri, Hancıoğlu'nun örgüt yöneticilerini ziyaret edeceğini ve örgütün şikayet ve taleplerini dinleyeceğini belirtti. Ancak parti içi muhalifler, Hancıoğlu'nun örgüt ziyaretlerinin amacının farklı olduğunu savunuyor.

            Yerel seçimler öncesinde yapılacak kurultayla ilgili örgütün yönlendirilmek istendiğini savunan muhalifler, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için örgüte baskı yapılacağı iddialarını dile getiriyor.

            İMAMOĞLU'NUN KALESİNDEN BAŞLAYACAK
            Bu arada Türkiye'nin bütün illerinde örgüt yöneticilerine gidecek olan Hancıoğlu'nun, ziyaretlere Karadeniz bölgesinden başlayacak olması da dikkat çekti.

                İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz örgütü üzekindeki etkisi bilinirken Haziran ayında Batı Karadeniz bölgesinden Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce, Çankırı ve Tokat İl Başkanları, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplantı yapmıştı. 9 il başkanı da İmamoğlu gibi "değişim" çağrısında bulunmuştu.

                Bu konuda da Genel Merkez'de üst düzey yöneticiler, Karadeniz ziyaretinin ayrı bir anlam taşımadığını, Hancıoğlu'nun kendisinin Samsunlu olmasından dolayı Karadeniz'den başlayacağını belirtiyor.

                MYK VE GENEL BAŞKAN'A RAPOR SUNACAK
                Hancıoğlu'nun Karadeniz turunu tamamladıktan sonra Ankara'ya yakın olması nedeniyle İç Anadolu'daki illerde örgüt yöneticileriyle buluşması bekleniyor. Hancıoğlu, daha sonrası Ege Bölgesi'ndeki il örgütlerine ziyaretlere başlayacak ve sonra sırasıyla diğer illerde örgüt ziyaretlerini sürdürecek.

                    Hancıoğlu, örgüt yöneticileriyle görüştükten sonra bir rapor hazırlayacak ve bu raporu Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunacak.

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                    Haberler Haberler CHP'de delege savaşları: Ekrem İmamoğlu ilçe başkanlarını topladı, Kemal Kılıçdaroğlu il örgütlerinin peşine düştü
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