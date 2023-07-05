CHP'de kaos büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına gözdağı: "Hevesinizi kursağınızda bırakırız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tansiyon derecesi yüksek kriz dolu günlerden geçiyor.
28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu.
Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vites yükseltti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da 'değişim' bayrağı açıp İmamoğlu'nu destekledi.
BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUKTAN KALKMIYORUM" MANİFESTOSU: "BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"
Kemal Kılıçdaroğlu ise "Geminin kaptanı benim" mesajı verip "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
Karşılıklı restleşmelerin etkisi sürerken Kılıçdaroğlu, grup toplantısında deyim yerindeyse "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu. Kendisine karşı bayrak çekip 'değişim' isteyenlere açık açık "koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
HAYIRSIZ EVLAT EKREM'E 'DEĞİŞİM' TOKADI
'Değişim' isteyip koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan CHP lideri, "Toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere ulaşan kitlelerdir. Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız" dedi.