CHP'de kaos büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına gözdağı: "Hevesinizi kursağınızda bırakırız"





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılçdaroğlu'nun A Takımı'ndan Ekrem İmamoğlu ve diğer 'değişim'cilere bomba bir yanıt geldi.



BAY BAY KEMAL'İN KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞININ İLANI: "DEĞİŞİM KILIÇDAROĞLU İLE BAŞLADI"

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, adalet yürüyüşüyle başlayan değişimin mutlaka sürmesi gerektiğinin altını çizdi. "Değişim zaten Kılıçdaroğlu ile başladı" mesajı veren Öztrak, Bay Bay Kemal'in koltuğu bırakmayacağını ilan etti.



Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini net bir dille belirtip CHP içerisindeki Ekremci çatlak seslere gözdağı veren Faik Öztrak, "Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Birleşen gücümüz, önünde durulmaz bir çığ gibi büyümeli." diye konuştu.