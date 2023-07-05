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    • 06.07.2023 00:34
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    CHP'de kaos büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına gözdağı: "Hevesinizi kursağınızda bırakırız"

    CHP'deki koltuk savaşları katlanarak büyüyor. Her seferinde 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, manifesto yayınlayacak kadar gözü karattı. "Bu geminin kaptanı benim" vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP kürsüsünden 'değişim' isteyenlere "Koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu. Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde topa Bay Bay Kemal'in A Takımı'nda yer alan Faik Öztrak girdi. "Değişim zaten Kılıçdaroğlu ile başladı" mesajı veren Öztrak, Bay Bay Kemal'in koltuğu bırakmayacağını ilan etti. Öztrak, Ekrem İmamoğlu ve diğer 'değişim'ci çatlak seslere "Hevesinizi kursağınızda bırakırız" mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de kaos büyüyor! Ekremcilere yaylım ateşi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tansiyon derecesi yüksek kriz dolu günlerden geçiyor.

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu.

    Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vites yükseltti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da 'değişim' bayrağı açıp İmamoğlu'nu destekledi.

    BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUKTAN KALKMIYORUM" MANİFESTOSU: "BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"
    Kemal Kılıçdaroğlu ise "Geminin kaptanı benim" mesajı verip "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.

    Karşılıklı restleşmelerin etkisi sürerken Kılıçdaroğlu, grup toplantısında deyim yerindeyse "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu. Kendisine karşı bayrak çekip 'değişim' isteyenlere açık açık "koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



    HAYIRSIZ EVLAT EKREM'E 'DEĞİŞİM' TOKADI
    'Değişim' isteyip koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan CHP lideri, "Toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere ulaşan kitlelerdir. Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız" dedi.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılçdaroğlu'nun A Takımı'ndan Ekrem İmamoğlu ve diğer 'değişim'cilere bomba bir yanıt geldi.

        BAY BAY KEMAL'İN KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞININ İLANI: "DEĞİŞİM KILIÇDAROĞLU İLE BAŞLADI"
        Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, adalet yürüyüşüyle başlayan değişimin mutlaka sürmesi gerektiğinin altını çizdi. "Değişim zaten Kılıçdaroğlu ile başladı" mesajı veren Öztrak, Bay Bay Kemal'in koltuğu bırakmayacağını ilan etti.

        Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini net bir dille belirtip CHP içerisindeki Ekremci çatlak seslere gözdağı veren Faik Öztrak, "Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Birleşen gücümüz, önünde durulmaz bir çığ gibi büyümeli." diye konuştu.



        'EKREMCİLER'E MESAJ: "HEVESİNİZİ KURSAĞINIZDA BIRAKIRIZ"
        Değişimin sadece bir gün değil, bir hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayan Öztrak, "İsimler değişir, kişiler değişir, önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız. Karşısındaki gücün bölünüp parçalanması planları yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız." dedi.




        Kılıçdaroğlu'nun A Takımının Ekrem İmamoğlu ve diğer 'değişim'ci çatlak seslere "Hevesinizi kursağınızda bırakırız" mesajı vermesi, koltuk savaşının nedenli çetin geçtiğini de bir kez daha gözler önüne serdi.
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        Haberler Güncel CHP'de kaos büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına gözdağı: "Hevesinizi kursağınızda bırakırız"
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