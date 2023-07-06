CHP'de koltuk savaşlarında bel altı vuruşlar! Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini Ekrem İmamoğlu mu sızdırdı? Ekremciler ve Kemalciler savaşa başladı

Kılıçdaroğlu'nu kamuoyu önünde itibarsızlaştırıp genel merkezi içten fethetmek istediği iddia edilen İmamoğlu'nun son haftalardaki girişimleri partiyi karıştırdı.
İmamoğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vites yükseltti.
Kemal Kılıçdaroğlu ise "Geminin kaptanı benim" mesajı verip "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUKTAN KALKMIYORUM" MANİFESTOSU
Karşılıklı restleşmelerin etkisi sürerken Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında deyim yerindeyse "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu.
15 kez "25 milyon oy" , 11 kez "başarı", 12 defa da "değişim" sözcüklerini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimetten bir başarı hikayesi devşirmeye yeltendi.
DEĞİŞİKLİK Mİ DEĞİŞİM Mİ?
CHP içierisindeki karışıklık seçim sonrası gündemden düşmezken konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Kemik CHP tabanı, an itibariyle köpürtülen değişim dalgasına kapılmaya pek de hevesli görünmüyor." dedi.
Müderrisoğlu şunları yazdı :
Kılıçdaroğlu, seçim kayıpları ile malul, yaş haddinden emekli olması kaçınılmaz bir aktör konumundadır. Gerçek siyasal hesaplaşmadan kaçması mümkün değildir. 2. Karaoğlan figüründen ulusalcı çizgiye, HDP'ye özerklik vaadinden sağa/sola açılan hamleleriyle denemedik yol bırakmamıştır. Ona düşen hesabi değil, hasbi bir kurultay toplamak, birden çok adayın önünü açmak ve siyasi tarihteki yerini almaktır. Kemal kaptanın gemisi su alarak Mart 2024'ü görür mü? Belirsizdir! Ekrem Bey'in istediği ise şimdilik "değişim" yerine "değişikliktir!" Yönü ve sonu kuşkulu değişiklik ise hayır mı, şer mi getirir, buna da delegeler karar verecektir!
"BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"
Kendisine karşı bayrak çekip 'değişim' isteyenlere açık açık "koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.