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    • 06.07.2023 08:24
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    • 06.07.2023 08:24
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    CHP'de koltuk savaşlarında bel altı vuruşlar! Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini Ekrem İmamoğlu mu sızdırdı? Ekremciler ve Kemalciler savaşa başladı

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında CHP’deki koltuk savaşı her geçen gün kızışıyor. Seçimin hemen ertesi gün ‘değişim’ fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevcut delege yapısıyla Kılıçdaroğlu’nu deviremeyeceğini anlayınca koltuk savaşında bel altı vuruşlara başladı. Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini basına sızdırdığı öne sürülen İmamoğlu, son olarak internet sitesi açarak muhalif görüşleri toplamaya başladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu tarafında olan isimler de İmamoğlu’na karşı ekip kuruyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun lüks tatilini İmamoğlu mu sızdırdı?

    Kılıçdaroğlu'nu kamuoyu önünde itibarsızlaştırıp genel merkezi içten fethetmek istediği iddia edilen İmamoğlu'nun son haftalardaki girişimleri partiyi karıştırdı.


    İmamoğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vites yükseltti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ise "Geminin kaptanı benim" mesajı verip "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.



    BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUKTAN KALKMIYORUM" MANİFESTOSU
    Karşılıklı restleşmelerin etkisi sürerken Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında deyim yerindeyse "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu.



    15 kez "25 milyon oy" , 11 kez "başarı", 12 defa da "değişim" sözcüklerini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimetten bir başarı hikayesi devşirmeye yeltendi.

    DEĞİŞİKLİK Mİ DEĞİŞİM Mİ?

    CHP içierisindeki karışıklık seçim sonrası gündemden düşmezken konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Kemik CHP tabanı, an itibariyle köpürtülen değişim dalgasına kapılmaya pek de hevesli görünmüyor." dedi.

    Müderrisoğlu şunları yazdı :

    Kılıçdaroğlu, seçim kayıpları ile malul, yaş haddinden emekli olması kaçınılmaz bir aktör konumundadır. Gerçek siyasal hesaplaşmadan kaçması mümkün değildir. 2. Karaoğlan figüründen ulusalcı çizgiye, HDP'ye özerklik vaadinden sağa/sola açılan hamleleriyle denemedik yol bırakmamıştır. Ona düşen hesabi değil, hasbi bir kurultay toplamak, birden çok adayın önünü açmak ve siyasi tarihteki yerini almaktır. Kemal kaptanın gemisi su alarak Mart 2024'ü görür mü? Belirsizdir! Ekrem Bey'in istediği ise şimdilik "değişim" yerine "değişikliktir!" Yönü ve sonu kuşkulu değişiklik ise hayır mı, şer mi getirir, buna da delegeler karar verecektir!
    "BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"
    Kendisine karşı bayrak çekip 'değişim' isteyenlere açık açık "koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



        HAYIRSIZ EVLAT EKREM'E 'DEĞİŞİM' TOKADI
        'Değişim' isteyip koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan CHP lideri, "Toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere ulaşan kitlelerdir. Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız" dedi.



        28 Mayıs'ta yaşadığı hezimeti aklamak isteyen Bay Bay Kemal, şu ifadeleri kullandı;

        25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değil. Hakkın yanında olanlar 25 milyon kişiyiz biz. Bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsınız tek başıma karşınıza dikilirim. 25 milyona dokundurtmam.

        Zulmün karşısında haktan, hukuktan, adaletten yana kim olmuşsa bu başarı hepimizindir. 25 milyona ulaşan yeterli değilse bu başarısızlık benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden bu sayıyı artıracak süreci yönetmektir.

        LÜKS TATİLİ İMAMOĞLU MU SIZDIRDI?
        Sonraki günlerde Kılıçdaroğlu'nun Antalya'daki 1,5 milyon liralık lüks tatili gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı VIP villayı ve söz konusu tatilden fotoğrafı basına sızdıran ana kaynağın İmamoğlu olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun, partideki krizi bir kenara bırakıp ailesiyle lüks tatile çıkmasından kendisine en yakın isimlerin dahi rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINA BOYKOT
        Kılıçdaroğlu için partide "işgalci" algısı yaratmaya çalışan İmamoğlu'nun son grup toplantısı için de harekete geçtiği bildirildi. İddiaya göre değişim isteyen bazı öncü siyasilere İmamoğlu tarafından "Toplantıya katılmayın" çağrısı geldi.

        Bülent Tezcan, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi değişim taraftarı önemli siyasilerin toplantıya katılmayarak Kılıçdaroğlu'na sırt dönmesi yeni bir krizin başlangıcı olarak değerlendirildi.

            MUHALİF YORUMLARI PAYLAŞMASI GÜNDEMDE
            Manifestosunu yayımladığı internet sitesi üzerinden vatandaş görüşü de almaya başlayan İmamoğlu'nun sonraki süreçte özellikle muhalif yorumları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

            Kılıçdaroğlu'nu 4 koldan kuşatma altına almaya çalışan İmamoğlu'nun partinin öncü ve duayen isimleriyle de yüz yüze görüşmelerini artırarak kendine yeni bir alan açmaya çalışacağı öğrenildi.

            İmamoğlu'nun son dönemde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile de görüşmelerini artırdığı ve ikilinin ilerleyen süreçte ortak hareket etme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

            İSTANBUL KONGRESİ BELİRLEYECEK
            Bir diğer Sabah gazetesş yazarı Mahmut Övür ise, durumun vahametini İstanbul kongresinin belirleyeceğini söyledi. Övür, "Gerçekten de bağ çoktan kopmuş ki, CHP içindeki Kemalci-Ekremci gruplar arasında derin bir kavga var. Daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun gözdeleri Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Engin Altay, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek gibi isimler grup toplantısına bile katılmadı." ifadelerini kullanırken asıl kavga alanının İstanbul olduğunu belirtti.

            Övür köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
            İstanbul'da kongreler süreci başlarken ilginç bir ittifak dikkat çekiyor. Düne kadar birbirlerine karşı sert mücadele eden Canan Kaftancıoğlu-Oğuz Kaan Salıcı ile Battal İlgezdi ve Bülent Kerimoğlu dörtlüsünün ittifak yapıp İmamoğlu'na karşı mücadele edecekleri kesinleşmiş gibi. Bu dörtlüye Erdoğan Toprak'ın da katıldığı biliniyor. Yerel seçimler de yaklaştığı için diğer belediye başkanlarının da büyük oranda bu ekibe destek vereceği öngörülüyor. Bu durumda İstanbul kongresi "Ekremciler" için hayal olabilir. Çünkü İstanbul'u kaybeden Ankara'yı haydi haydi kaybeder.

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            Haberler Güncel CHP'de koltuk savaşlarında bel altı vuruşlar! Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini Ekrem İmamoğlu mu sızdırdı? Ekremciler ve Kemalciler savaşa başladı
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