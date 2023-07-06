CHP'de koltuk savaşlarında bel altı vuruşlar! Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini Ekrem İmamoğlu mu sızdırdı? Ekremciler ve Kemalciler savaşa başladı





BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUKTAN KALKMIYORUM" MANİFESTOSU

Karşılıklı restleşmelerin etkisi sürerken Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında deyim yerindeyse "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu.





15 kez "25 milyon oy" , 11 kez "başarı", 12 defa da "değişim" sözcüklerini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimetten bir başarı hikayesi devşirmeye yeltendi.

DEĞİŞİKLİK Mİ DEĞİŞİM Mİ?

CHP içierisindeki karışıklık seçim sonrası gündemden düşmezken konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Kemik CHP tabanı, an itibariyle köpürtülen değişim dalgasına kapılmaya pek de hevesli görünmüyor." dedi.