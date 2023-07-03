Koltuk kavgasında İstanbul cephesi! Ekrem İmamoğlu 18 ilçe başkanını topladı: Canan Kaftancıoğlu kelle aldı

Seçim sonrası CHP'de sular durulmadı. Değişim tartışmaları iyice tırmandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı kızıştı. Genel Başkan olmak isteyen İmamoğlu, 18 ilçe başkanı ile gizli toplantı yaptı. Bunu duyan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise çıldırdı.

KAVGA İSTANBUL'A UZANDI

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde aldığı yenilgi ile sarsıldı. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim tartışmaları hız kazandı.