Bay Bay Kemal'e 'İzmir' bombası! Tunç Soyer de 'değişim'den yana saf tuttu: İstanbul'a İmamoğlu'nun ayağına geldi

Seçim mağlubiyetinin ardından 'değişim' sancısı çeken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan koltuk kavgası artık resmen savaşa dönüştü.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı.
"İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM" MANİFESTOSU
Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerini kullandı.
'Değişim' manifestosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de duyuran İmamoğlu, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi ve kendi adına olan sitenin bağlantı uzantılarını paylaştı.
BAY BAY KEMAL'E 'İZMİR' DARBESİ! SOYER, İMAMOĞLU'NUN AYAĞINA GİTTİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'na bir de 'İzmir' darbesi geldi... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'a 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'nun ayağına geldi.
"BİRBİRİMİZİN FİKİRLERİNDEN HABERDAR OLDUK"
İmamoğlu'yla yapılan görüşmenin ardından İzmir'e dönen Soyer, "Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu" açıklamasını yaptı.
CHP GENEL MERKEZİ SUS PUS...
İstanbul ve İzmir büyük şehir belediye başkanlarının görüşmesine ilişkin CHP Genel Merkezinden ise açıklama yapılmadı.