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    • 04.07.2023 18:58
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    • 04.07.2023 19:13
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    Bay Bay Kemal'e 'İzmir' bombası! Tunç Soyer de 'değişim'den yana saf tuttu: İstanbul'a İmamoğlu'nun ayağına geldi

    CHP'deki koltuk kavgası resmen savaşa dönüştü. Ekrem İmamoğlu, İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak Kılıçdaroğlu cephesine ilk kurşunu sıktı. Bay Bay Kemal'e bir de 'İzmir' darbesi geldi... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'a 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'nun ayağına geldi. Soyer, "Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Güzel bir sohbetti" dedi. Aynı Soyer geride bıraktığımız günlerde "Zafer değil yenilgi öğretir. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bay Bay Kemal’e ’İzmir’ bombası!

    Seçim mağlubiyetinin ardından 'değişim' sancısı çeken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan koltuk kavgası artık resmen savaşa dönüştü.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı.


    "İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM" MANİFESTOSU
    Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerini kullandı.



    'Değişim' manifestosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de duyuran İmamoğlu, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi ve kendi adına olan sitenin bağlantı uzantılarını paylaştı.




    BAY BAY KEMAL'E 'İZMİR' DARBESİ! SOYER, İMAMOĞLU'NUN AYAĞINA GİTTİ
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'na bir de 'İzmir' darbesi geldi... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'a 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'nun ayağına geldi.

    "BİRBİRİMİZİN FİKİRLERİNDEN HABERDAR OLDUK"
    İmamoğlu'yla yapılan görüşmenin ardından İzmir'e dönen Soyer, "Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu" açıklamasını yaptı.

    CHP GENEL MERKEZİ SUS PUS...
    İstanbul ve İzmir büyük şehir belediye başkanlarının görüşmesine ilişkin CHP Genel Merkezinden ise açıklama yapılmadı.

        BAY BAY KEMAL'E KAZAN KALDIRDI
        Tunç Soyer, geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırmış "Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu" başlıklı bildiri niteliğinde bir yazı paylaşmıştı.

        Yazıda Japon atasözüne atıf yapan Soyer, "Zafer değil yenilgi öğretir". CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

        "CHP'Yİ KENDİ KARİYER VE POPÜLARİTESİ İÇİN HARBANABİLİR KURUM OLARAK GÖRDÜLER"
        Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine eleştiride bulunan Tunç Soyer, "Yazık ki değerli partimiz CHP'nin birçok kişi tarafından, kendi kariyeri veya popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemliyoruz." dedi.

        BAY BAY KEMAL'E İZMİR BOMBASI I VİDEO İZLE

        "DEĞİŞİME İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDAN ŞÜPHEMİZ YOK"
        Soyer değişime ilişkin şunları yazdı;

        "Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; "Zafer değil yenilgi öğretir". CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok.

        Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.

        Elbette, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var. 1.350.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2-3 katına çıkarmak zorundayız."

        81 İL BAŞKANINA 'BİR ŞEKİLDE' İMZA ATTIRDI: İMAMOĞLU'NU HEDEFE KOYDU
        Son olarak 'il başkanları' kartını oyanayan Kılıçdaroğlu, 81 il başkanına bir şekilde "Genel Başkan'ın yanındayız" konulu deklarasyon imzalattı. 81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

        İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: 4 İL BAŞKANI YAZDI
        İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaparak söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

        Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 18 ilçe başkanı ile gizli bir toplantı yaptığı öğrenildi.
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        Haberler Güncel Bay Bay Kemal'e 'İzmir' bombası! Tunç Soyer de 'değişim'den yana saf tuttu: İstanbul'a İmamoğlu'nun ayağına geldi
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