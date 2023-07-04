Bay Bay Kemal'e 'İzmir' bombası! Tunç Soyer de 'değişim'den yana saf tuttu: İstanbul'a İmamoğlu'nun ayağına geldi

"Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; "Zafer değil yenilgi öğretir". CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok.

Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.

Elbette, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var. 1.350.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2-3 katına çıkarmak zorundayız."

81 İL BAŞKANINA 'BİR ŞEKİLDE' İMZA ATTIRDI: İMAMOĞLU'NU HEDEFE KOYDU

Son olarak 'il başkanları' kartını oyanayan Kılıçdaroğlu, 81 il başkanına bir şekilde "Genel Başkan'ın yanındayız" konulu deklarasyon imzalattı. 81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: 4 İL BAŞKANI YAZDI

İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaparak söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 18 ilçe başkanı ile gizli bir toplantı yaptığı öğrenildi.