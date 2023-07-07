Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2023 13:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2023 13:03
    ABONE OL

    CHP'de "milliyetçi danışman" kaosu: Fondaşlar bile şaşırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman oyununu Gökşen Anıl Ulukuş ifşa etti: "90 tane var sen devam et"

    Seçimler öncesi HDPKK ile yol yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim' seslerini bastırmak için yeni ekip kurmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı. Ulukuş'un atanmasına tepkiler yükselirken CHP içinde "Milliyetçi danışman" krizi patlak verdi. Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayan ve CHP'de TV ve gazetelerle kurumsal iletişimi yönetmekle görevlendirilen Eren Erdem ilk iş olarak Ulukuş'un bu göreve getirilmediğini iddia etti. Ancak CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulukuş'un 31 Mayıs'ta danışman olarak atandığı anlaşıldı. Öte yandan Ulukuş da Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından duyurdu. İşte CHP'de yaşanan "milliyetçi danışman" kaosunun perde arkasında yaşananlar.

    takvim.com.tr
    CHP’de milliyetçi danışman kaosu

    14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir hezimet yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için yaptığı hamlelerle tepki çekmeye devam ediyor.

    ESKİ ZAFER PARTİLİ GÖKŞEN ANIL ULUKUŞ'U DANIŞMAN OLARAK ATADI
    Seçimden önce HDPKK ile yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.

    Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

    BOMBA TWEETİ ORTAYA ÇIKTI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un bomba tweetleri ortaya çıktı. Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu "Şerefsiz, namussuz terör destekçisi" diyerek hedef aldığı görüldü.

    IKBY bayrağı üzerinden bir paylaşım yapan Sezgin Tanrıkulu'na yanıt veren Ulukuş'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    "Dersim katliamı" faili olan, faşist (!), statükocu (!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz terör destekçilerini Başbuğ Atatürk'ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu."

        GERİ ADIM ATTI
        Gökşen Anıl Ulukuş, Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanmasının ardından söz konusu paylaşımını kaldırdı. Ulukuş, "Sezgin Tanrıkulu'na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim." ifadelerini kullandı.


        EREN ERDEM YALANLADI
        Ulukuş'un danışman olarak atanmasına parti içinden tepkiler yükselirken CHP yandaşı gazeteci Altan Sancar, Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayan ve CHP'de TV ve gazetelerle kurumsal iletişimi yönetmekle görevlendirilen Eren Erdem'in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Sancar, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğine dair paylaşım ve haberleri yalanladı." ifadelerini kullandı.

        Erdem'in bu açıklamalarından sonra CHP'de "Milliyetçi danışman" kaosu patlak verdi.

        CHP GÖREVDEN ALINDI DEDİ
        CHP'den bugün yapılan bilgilendirmede "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "danışman atamaları" yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır." denildi.

        Zira CHP yandaşı Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun Ulukuş'u danışman olarak atadığı belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.




        Mengü, "Ne var ki 31 Mayıs'ta Gökşen Anılkuş'a danışmanlığı imzalı bir şekilde bildirildi. Kemal Bey'in gelen baskılara dayanamadığı anlaşılıyor.



            BELGE ORTAYA ÇIKTI
            "Anlaşılan partide temel sorun bu, önü arkası düşünülmeden aceleyle bazı adımlar atılıyor. Sonra da atılan bu adımların arkasında durulmuyor."

            Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından açıklama yapan Gökşen Anıl Ulukuş ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi patlaştı. Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "sen devam et" dediğini bildirdi.



            İşte Ulukuş'un sosyal medyadan yaptığı o açıklama:

            Sayın Genel Başkan'a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere "Ben hâlâ danışman mıyım?" diye sordum. Her seferinde "burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et." cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! "Gerçeği yansıtmıyor" şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor.

            "Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun." Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP'li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP'nin altı okuyla problemi olanlar CHP'li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP'nin kurucu iradesidir.

            Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP'yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP'de biri "Çok Milliyetçi" olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz.

            Son olarak, Atatürk'ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır.


            TWİTTER BİYOGRAFİSİNDEN DANIŞMAN İBARESİNİ KALDIRDI
            Yaşananlar sonrası Ulukuş, Twitter'daki biyografisinden CHP Genel Başkan Danışmanı ibaresini kaldırdı.

            ATATÜRKÇÜLER KAYBETTİ PKK DESTEKÇİLERİ KAZANDI
            CHP içinde yaşanan "Milliyetçi danışman" kaosu sosyal medyada, "Atatürkçüler kaybetti PKK destekçileri kazandı" yorumlarına neden oldu.

                KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMDEN DE TEPKİ
                CHP Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'den de atamaya tepki gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve eski MYK'da da görev verilen Gökçen, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

                "CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

                Gökçe'ne bugün sosyal medya hesabından cevap veren Ulukuş, "Benim için gösterdiğiniz gayreti ve çevirdiğiniz telefon trafiğini bu konuda da yapın. Artık önünüzde "faşist" bir engel de yok. Seçimlerde gösterdiğiniz üstün performans ile buyurun yapın muhalefetinizi." ifadelerini kullandı.

                CHP mitinginde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ulukuş, partide yaşanan ideolojik karmaşaya tepki gösterdi.

                Ulukuş, "Dedem 17-18 yaşında bir delikanlıyken İsmet İnönü'nün elini öpmüş ve 60 senesini CHP'de geçirmiştir. Babam 32 yıldır CHP için mücadele vermektedir. Bize faşist/ırkçı/aşırı sağcı diyerek baskı kuran ve partiyi yalana sevk edenler yüzünden benim gibi milyonlarca genç CHP'ye sırt çevirmiştir. Gençlik kollarındaki bazı arkadaşlar ve daha önceki görevinden olan bazı kişiler artık rahatça "bizi iktidar yapan çalışmalarını" sürdürebilir." dedi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Hangi Kredi
                Haberler Güncel CHP'de "milliyetçi danışman" kaosu: Fondaşlar bile şaşırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman oyununu Gökşen Anıl Ulukuş ifşa etti: "90 tane var sen devam et"
                    loading
                    SON DAKİKA