Koltuk kavgası dinmiyor! Ekrem İmamoğlu yine Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Değişim şarttır

İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltukta gözü olduğunu bir kez daha ilan etti.

KAVGA ÇİRKİNLEŞTİ: EŞEK YÜKÜ GÖNDERME

Ekrem İmamoğlu dün Kılıçdaroğlu'na dönük ağır bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak ilk kez açık olarak "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ise aynı günün akşamı Faik Öztrak aracılığıyla geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etti.