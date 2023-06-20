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    • 20.06.2023 13:52
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    Koltuk kavgası dinmiyor! Ekrem İmamoğlu yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Değişim şarttır

    CHP'deki koltuk savaşı şiddetleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına karşı 'İstanbul'a odaklan işine bak!" yanıtını veren Kemal Kılıçdaroğlu koltukan kalkmamakta kararlı. Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir çıkış daha yapan Ekrem İmamoğlu yine "Değişim" dedi. Genel Başkanlık koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, "Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Koltuk kavgası dinmiyor! Ekrem İmamoğlu yine Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Değişim şarttır

    Seçim hezimetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan koltuk kavgası şiddetlendi.

    EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU SAVAŞIYOR
    Daha önce adaylık için kapışan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında ise Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yiyiyor.

    "DEĞİŞİM" DEDİ KAVGA ALEVLENDİ
    Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükseldi.

    Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltukta gözü olduğunu her fırsatta belli etti. İmamoğlu "Topyekün değişim" derken Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'a odaklan işine bak' restini çekti.


    EN SON YÜZ YÜZE RESTLEŞTİLER
    Son olarak Ahlatlıbel'de yüz yüze görüşen iki isimden İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu bu talebe karşılığı ise yine İstanbul'u işaret ederek yanıt verdi.

    İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltukta gözü olduğunu bir kez daha ilan etti.

    KAVGA ÇİRKİNLEŞTİ: EŞEK YÜKÜ GÖNDERME
    Ekrem İmamoğlu dün Kılıçdaroğlu'na dönük ağır bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak ilk kez açık olarak "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ise aynı günün akşamı Faik Öztrak aracılığıyla geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etti.

        Kulislerde İmamoğlu'nun değişim gerçekleşmemesi halinde yeni bir parti kuracağı iddia edilirken flaş bir çıkış daha geldi.

        EKREM İMAMOĞLU YİNE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI: DEĞİŞİM ŞARTTIR
        İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada yine 'değişim' sakızını çiğnedi.

        Bu talebini bir kez daha yineleyerek, "Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin özeleştri yapması şarttır" diye konuştu.

        "ZAMANI GELDİĞİNDE PAYLAŞACAĞIM"
        İmamoğlu, değişime dair yakın bir süreçte açıklama yapabileceğini belirterek şunları söyledi;

        "Bunun bir usulü vardır. Partinin kurumsallığına aykırı ve parti hiyerarşi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz, milletimiz ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zaman en doğru üslupla kamuoyuyla paylaşmaktan geri durmam. Zamanı geldiğinde paylaşacağım. Geç olmadan paylaşmak zorundayım. doğru zaman olmak zorunda. Buna yönelik çalışmalar sürüyor."

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