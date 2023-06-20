Koltuk kavgası dinmiyor! Ekrem İmamoğlu yine Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Değişim şarttır

Seçim hezimetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan koltuk kavgası şiddetlendi.
EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU SAVAŞIYOR
Daha önce adaylık için kapışan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında ise Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yiyiyor.
"DEĞİŞİM" DEDİ KAVGA ALEVLENDİ
Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükseldi.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltukta gözü olduğunu her fırsatta belli etti. İmamoğlu "Topyekün değişim" derken Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'a odaklan işine bak' restini çekti.
EN SON YÜZ YÜZE RESTLEŞTİLER
Son olarak Ahlatlıbel'de yüz yüze görüşen iki isimden İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu bu talebe karşılığı ise yine İstanbul'u işaret ederek yanıt verdi.
İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltukta gözü olduğunu bir kez daha ilan etti.
KAVGA ÇİRKİNLEŞTİ: EŞEK YÜKÜ GÖNDERME
Ekrem İmamoğlu dün Kılıçdaroğlu'na dönük ağır bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak ilk kez açık olarak "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ise aynı günün akşamı Faik Öztrak aracılığıyla geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etti.