Kavga küfür kıyamet! Tanju Özcan'dan Faik Öztrak'a salvolar: Zavallı, dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı

Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki eleştirilere tahammül edemedi. Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı'nın Genel Merkez'e girişine yasak getirilirken, Tanju Özcan ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak arasında hakarete varan restleşmeler yaşandı.
TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTENİYOR
Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi.
Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
ÖZCAN KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"
Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.
CHP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.
Yürüyüşe başlayan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.
ÖZTRAK SALDIRDI!
Özcan'ın yürüyüşü CHP'de paniğe neden oldu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ı hedef aldı. Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dün baba-oğul videosu çekenler, bugün gırtlak gırtlağa geldi. Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona hakaret edenler… Dün genel başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu. O zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu, şimdi ne oldu" ifadelerini hatırlatan Öztrak, "Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor" iddiasında bulundu.