Kavga küfür kıyamet! Tanju Özcan'dan Faik Öztrak'a salvolar: Zavallı, dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı

CHP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE BAŞLADI

Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.

Yürüyüşe başlayan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

ÖZTRAK SALDIRDI!

Özcan'ın yürüyüşü CHP'de paniğe neden oldu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ı hedef aldı. Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dün baba-oğul videosu çekenler, bugün gırtlak gırtlağa geldi. Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona hakaret edenler… Dün genel başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu. O zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu, şimdi ne oldu" ifadelerini hatırlatan Öztrak, "Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor" iddiasında bulundu.