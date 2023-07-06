CHP'deki koltuk kavgasında saflar netleşiyor: Kilidi İstanbul Kongresi açacak! MYK üyeleri fondaşa konuştu: "Değişim başladı İmamoğlu yetersiz"

SİTESİ GÖRÜNDÜ!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.

Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu sitenin tanıtımını yaptığı paylaşımda, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.