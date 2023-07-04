Koltuk kavgasında son perde: Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçiyor! "Değişim..."

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK

Aynı toplantıda yöneltilen "Sizden bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz. Değişim talebinize genel başkanlık dahil mi? Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki soruya ise İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak yanıt verdi.

İmamoğlu, "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SALVOLAR: İŞİNE BAK

Aynı günün akşamına ise CHP yandaşı TELE1'e konuk olan Kılıçdaroğlu da yine Ekrem İmamoğlu'na göndermeler yaparak "İstanbul'a odaklan işine bak" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'koltuğu unut' mesajı verdi.

İMAMOĞLU 18 İLÇE BAŞKANINI İLE GİZLİ TOPLANTI YAPTI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 18 İlçe başkanı ile gizli bir toplantı yaptığı da öğrenildi.

DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR

Yaşanan kavga karşılıklı atışmalarla sürerken asıl savaş bugün resmen başlıyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sonra da Genel Başkanlık koltuğu için İstanbul'a hizmeti unutan Ekrem İmamoğlu'nun bugün "Değişim Manifestosu" adı altında bir çıkış yapacağı İddia edildi.

EKREM İMAMOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI 'MANİFESTO AÇIKLAYACAK

Ekrem İmamoğlu bugün açıklayacağı manifesto ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı olan CHP'li siyasetçileri il başkanlarını ve partilileri arkasına alarak resmen savaş başlatacak.

"CHP DEĞİŞMEDEN SONUÇ DEĞİŞMEZ"

CHP'ye yakın isimler de konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş dün yaptığı paylaşımda "Yarın ilginç bir gün olacak…" diyerek savaşın sinyalini verdi.