14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimeti sonrası CHP fokur fokur kaynamaya devam ediyor.
İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ DİKTİ: GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hezimetin sabahında genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek değişim çağrısında bulundu.
Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi. "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de Kılıçdaroğlu'nu açıkça hedef gösterdi.
"BEN YILMAM YILDIRIRIM! MUTLAKA DEĞİŞİM ZAMANI"
Son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.
"OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı verdi.
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadeleriyle kapıları kapattı.