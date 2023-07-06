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    Son dakika: Haziran FETÖ'ye kış oldu! İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 513 operasyon 748 gözaltı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildi. 748 kişi gözaltına alındı. 130 kişi tutuklandı" ifadelerini kullandı.

    DHA
    Haziran FETÖ’ye kış oldu! 513 operasyon 748 gözaltı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik haziran ayında düzenlenen 513 operasyonda gözaltına alınan 748 kişiden 130'unun tutuklandığını bildirdi.

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

    FETÖ'ye yönelik geçen ay 513 operasyon yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Haziran FETÖ'ye kış oldu! İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 513 operasyon 748 gözaltı
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