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    • 28.06.2023 08:52
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    • 28.06.2023 08:52
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    Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasında son perde! Canan Kaftancıoğlu'ndan olay sözler

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun verdiği 'koltuk savaşı'na son olarak Canan Kaftancıoğlu dahil oldu. 'Değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunan Canan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." dedi.

    Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na salvo!

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimeti sonrası CHP'de kavga devam ediyor.

    İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ DİKTİ: GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hezimetin ardından genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek "değişim" çağrısı yaptı.

    Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi. "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de Kılıçdaroğlu'nu açık açık hedef gösterdi.

    "OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı verdi.

    "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadeleriyle kapıları kapattı.

    Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya zaman zaman parti içindeki taraflar da yaptıkları açıklamalarla ortak oldu. Özgür Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmam" diyerek Genel Başkanlığa göz kırparken Engin Altay ve son olarak Bülent Tezcan da "Genel Başkan dahil değişmeli" ifadeleriyle olay bir çıkış yaptı.

    CANAN KAFTANCIOĞLU: İMAMOĞLU PROFİLİNDE BİRİSİ İBB ADAYI OLAMAZDI
    Kavgaya son olarak Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

    Kılıçdaroğlu'na övgüler sıralayarak Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koyan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." dedi.

        "KEMAL BEY İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR "
        CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kaftancıoğlu 'değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunarak şunları söyledi;

        "Kemal Kılıçdaroğlu'na bugünlerde "gitmeli, bırakmalı" diye bence yakışmayacak bir şekilde itibarsızlaştırılıyor, bunun korkunç karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan olduğunda parti sosyal demokrat bir parti, bir şekilde o günün siyasi gerçekliğidir vs. sebep önemli değil, toplumun bir alanına sıkıştırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte parti solun, sosyal demokrasinin bütün yelpazesine açılması için kararlı bir süreç yürüttü.

        Bu süreci yürütürken 12 yıl önce olduğu noktayla bugünkü noktaya baktığımda parti yeni siyasi aktörler kazanmaya başladı, toplumun daha geniş bir tabana yayıldı. Kendimden örnek vereyim, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim gibi bir siyasi aktör -beğenirsiniz, beğenmezsiniz- olamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi, eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı gencecik milletvekilleri siyasette varlık gösteremezdi. Bunların katlanarak artması lazım ama bu süreçler bir zamandır, birdenbire bir sihirli değnekle bu işler yapılmaz. Şimdi tam da bu söylediğim şeylerin topluma, daha geniş bir tabana yayılması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin -Genel Başkan'ın ifadesiyle söylüyorum- güvenli limana ulaşabilmesi için o örgütlü yapısının da güçlendirilerek o umutsuz olan kesimleri yeniden umutlandırabilmeyi başarabileceğine inanıyorum."

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasında son perde! Canan Kaftancıoğlu'ndan olay sözler
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