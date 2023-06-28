Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasında son perde! Canan Kaftancıoğlu'ndan olay sözler

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimeti sonrası CHP'de kavga devam ediyor.
İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ DİKTİ: GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hezimetin ardından genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek "değişim" çağrısı yaptı.
Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi. "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de Kılıçdaroğlu'nu açık açık hedef gösterdi.
"OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı verdi.
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadeleriyle kapıları kapattı.
Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya zaman zaman parti içindeki taraflar da yaptıkları açıklamalarla ortak oldu. Özgür Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmam" diyerek Genel Başkanlığa göz kırparken Engin Altay ve son olarak Bülent Tezcan da "Genel Başkan dahil değişmeli" ifadeleriyle olay bir çıkış yaptı.
CANAN KAFTANCIOĞLU: İMAMOĞLU PROFİLİNDE BİRİSİ İBB ADAYI OLAMAZDI
Kavgaya son olarak Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.
Kılıçdaroğlu'na övgüler sıralayarak Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koyan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." dedi.