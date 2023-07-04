CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Dağ fare doğurdu!

"GERİDE KALAN 4 YIL İYİ PARTİLİ GÖRÜNTÜSÜ VERİP SON YIL İSE CHP'LİYMİŞ GİBİ DAVRANAMAZSIN"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dağ fare doğurdu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor." diyen Yarkadaş, "Genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp 'Ben adayım' demeli" ifadelerini kullandı. Süslü sözlerle değişimin olmayacağını söyleyen Yarkadaş, "Geride kalan 4 yıl İYİ Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın." dedi.