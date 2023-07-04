CHP'li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı: Dağ fare doğurdu!
Seçim sonrası CHP'de sular durulmuyor. Değişim tartışmaları iyice tırmandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı kızıştı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Yarkadaş, "Dağ fare doğurdu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor." diyen Yarkadaş, "Genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp 'Ben adayım' demeli" dedi. Öte yandan Yarkadaş, İmamoğlu'na İYİ Parti üzerinden de "Geride kalan 4 yıl İYİ Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın." diyerek eleştirdi. İşte detaylar...
Seçim hezimetinin ardından koltuk kavgasının başladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları iyice tırmandı. Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde aldığı yenilgi ile sarsıldı. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim tartışmaları hız kazandı.
CHP'ye yönelik değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlanmıştı.
Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ EKREM İMAMOĞLU'NU TOPA TUTTU: DAĞ FARE DOĞURDU
Söz konusu internet sitesi ve açıklama CHP kanadında rahatsızlığa neden oldu. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.
"GERİDE KALAN 4 YIL İYİ PARTİLİ GÖRÜNTÜSÜ VERİP SON YIL İSE CHP'LİYMİŞ GİBİ DAVRANAMAZSIN"
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dağ fare doğurdu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor." diyen Yarkadaş, "Genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp 'Ben adayım' demeli" ifadelerini kullandı. Süslü sözlerle değişimin olmayacağını söyleyen Yarkadaş, "Geride kalan 4 yıl İYİ Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın." dedi.