CHP'de dananın kuyruğu bayramdan sonra kopacak! Ekrem İmamoğlu hazırlığa başladı...

Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde koltuk kavgası şiddetlendi.
İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU KAVGASINA İL BAŞKANLARI DA DAHİL OLDU
Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya son olarak il başkanları dahil oldu.
Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasına önce karşı çıkan il başkanları daha sonra 'bir şekilde' ikna edilerek Kılıçdaroğlu lehine imza verdi.
81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.
İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: 4 İL BAŞKANI YAZDI
İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaparak söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun "16'lı masa kuracağım" dediği toplantıyı işaret ederek, "Salı günü yapılan grup toplantısı, benim beklentilerimi karşılamadı." ifadelerini kullandı.