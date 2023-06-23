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    • 23.06.2023 10:09
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    • 23.06.2023 10:22
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    CHP'de dananın kuyruğu bayramdan sonra kopacak! Ekrem İmamoğlu hazırlığa başladı...

    Son dakika haberleri... Seçim mağlubiyetinin ardından 'değişim' sancısı çeken CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında koltuk kavgası şiddetleniyor. Karşılıklı restleşmeler sürerken Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı'nın ardından harekete geçeceği öğrenildi. İddiayı göre İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle biraraya gelecek arkasına desteği aldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı resmen savaş başlatacak.

    takvim.com.tr
    Dananın kuyruğu bayramdan sonra kopacak!

    Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde koltuk kavgası şiddetlendi.

    İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU KAVGASINA İL BAŞKANLARI DA DAHİL OLDU
    Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya son olarak il başkanları dahil oldu.

    Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasına önce karşı çıkan il başkanları daha sonra 'bir şekilde' ikna edilerek Kılıçdaroğlu lehine imza verdi.

    81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

    İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: 4 İL BAŞKANI YAZDI
    İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaparak söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun "16'lı masa kuracağım" dediği toplantıyı işaret ederek, "Salı günü yapılan grup toplantısı, benim beklentilerimi karşılamadı." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK
        Bir basın mensubunun, "Sizden bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz. Değişim talebinize genel başkanlık dahil mi? Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki sorusuna ise İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplara gönderme yaparak yanıt verdi. İmamoğlı, "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN SALVOLAR: İŞİNE BAK
        Aynı günün akşamına CHP yandaşı TELE1'e konuk olan Kılıçdaroğlu da yine Ekrem İmamoğlu'na göndermeler yaparak "İstanbul'a odaklan işine bak" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'koltuğu unut' mesajı verdi.

        DANANIN KUYRUĞU BAYRAMDAN SONRA KOPACAK
        Yaşanan kavga karşılıklı sürerken asıl savaşın Kurban Bayramından sonra yaşanacağı öğrenildi.

        Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı'nın ardından harekete geçeceği CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle biraraya gelecek arkasına desteği aldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı resmen savaş başlatacağı iddia edildi.

        Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Saymaz,"Şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor." diyerek detayları aktardı.

        Saymaz şunları yazdı;

        "İmamoğlu "Siz kaç seçim kaybederseniz bırakırsınız?" sorusuna karşılık "Kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

        İmamoğlu, bu sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmaması gerektiğini ima etmiş oldu.

        Evet, değişim….

        Ama nasıl?
        İmamoğlu, "Nasıl kazanılacağını biliyorum" dedi.

        Yol haritasına çalıştıklarını ve bu düşüncenin CHP'ye egemen olmasını istediğini belirtti.

        Dedi ki:

        "Seyirci kalmak mümkün değil. Elbette harekete geçeceğiz."

        BAYRAMDAN SONRA
        Ne zaman?

        İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle biraraya gelecek.

        Manifestosunu topluma açacak.

        Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek.

        Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak.

        İmamoğlu, dün "Adayım" demedi.

        Ancak akıbeti o da görüyor.

        Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor."

        KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNU KORUYABİLECEK Mİ?
        Yaşana gelişmelerin ışığında Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyabilecek mi? sorusu merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu ya İmamoğlu'nun çıkışlarına ve İmamoğlu medyasının baskılarına boyun eğecek ya da Muharrem İnce'ye yaptığı gibi devre dışı bırakarak yoluna devam edecek.

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        Haberler Güncel CHP'de dananın kuyruğu bayramdan sonra kopacak! Ekrem İmamoğlu hazırlığa başladı...
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