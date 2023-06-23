CHP'de dananın kuyruğu bayramdan sonra kopacak! Ekrem İmamoğlu hazırlığa başladı...

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK

Bir basın mensubunun, "Sizden bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz. Değişim talebinize genel başkanlık dahil mi? Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki sorusuna ise İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplara gönderme yaparak yanıt verdi. İmamoğlı, "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SALVOLAR: İŞİNE BAK

Aynı günün akşamına CHP yandaşı TELE1'e konuk olan Kılıçdaroğlu da yine Ekrem İmamoğlu'na göndermeler yaparak "İstanbul'a odaklan işine bak" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'koltuğu unut' mesajı verdi.

DANANIN KUYRUĞU BAYRAMDAN SONRA KOPACAK

Yaşanan kavga karşılıklı sürerken asıl savaşın Kurban Bayramından sonra yaşanacağı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı'nın ardından harekete geçeceği CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle biraraya gelecek arkasına desteği aldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı resmen savaş başlatacağı iddia edildi.