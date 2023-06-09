CHP'de koltuk savaşlarında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu savaşı kızıştı! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Oyunun rengi değişti

İlk turu 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimde Başkan Erdoğan yine benzer bir fark atarak %52.18 ile seçimi kazandı.
CHP VE İYİ PARTİ KARIŞTI
Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de de Akşener'e karşı istifa çağrıları yapılıyor.
DEĞİŞİMİ BEN İSTEMİYORUM TOPLUM İSTİYOR
Kılıçdaroğlu'nun kongreye gitme kararının ardından değişim isteyen parti tabanını arkasına alarak CHP'nin yeni lideri olmak isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, değişim talebini yineledi. İmamoğlu, partisinin değişen MYK'sına gönderme yaparak, "Değişim tek kurulla olmaz. Değişimi sadece ben istemiyorum, toplum istiyor. Süreci takip ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
İmamoğlu, "Yaşananlar bir özeleştiri ve bir muhasebe gerektirir. Yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim. Ne yazık ki 9 yılda üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız." dedi.
Değişim talebine sık sık vurgu yaparak, 'kurul veya heyet değişiminin yeterli olmayacağını' belirten İmamoğl'nun bu yorumu, Kılıçdaroğlu yönetimine karşı bayrak açmasına yorumlandı.
Parti içerisinde ise Kılıçdaroğlu istemedikçe kurultayda genel başkan değişiminin olmayacağı düşünülüyor.