Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan büyüyor! Ulusal Birlik Hareketi bildiri yayınladı: CHP sizinle bir saat dahi yürüyemez

CHP'de girdiği hiçbir seçimi kazanamayan ve son girdiği seçimleri de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iç isyan başladı. Koltuğu bırakmayan genel başkana karşı bayrak açanlar arasına CHP Ulusal Birlik Hareketi de katıldı.

TERÖR İLTİSAKLI KADROLAR TERCİH EDİLDİ

Oluşum adına yazılı açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden bu yana tüm seçimleri kaybettiğini hatırlatan Ateş, "Hayatını CHP'ye adamış parti emekçileri yerine, parlamentoda, yerel yönetimlerde terör iltisaklı, laiklik karşıtı, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadrolar tercih edilmiştir" dedi.