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    • Haberler
    • 09.06.2023 08:26
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    • 09.06.2023 08:39
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan büyüyor! Ulusal Birlik Hareketi bildiri yayınladı: CHP sizinle bir saat dahi yürüyemez

    Seçimlerden ağır bir hezimetle çıkan CHP'de sular durulmuyor. MYK'da değişiklik yaparak koltuğu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere partinin ağır topları açıkça bayrak açtı. Olağanüstü kurultay taleplerinin artmaya başladığı partide Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir bildiri yayınlandı. Kendini CHP Ulusal Birlik Hareketi olarak tanımlayan hareket adına açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan büyüyor!

    CHP'de girdiği hiçbir seçimi kazanamayan ve son girdiği seçimleri de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iç isyan başladı. Koltuğu bırakmayan genel başkana karşı bayrak açanlar arasına CHP Ulusal Birlik Hareketi de katıldı.

    TERÖR İLTİSAKLI KADROLAR TERCİH EDİLDİ
    Oluşum adına yazılı açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden bu yana tüm seçimleri kaybettiğini hatırlatan Ateş, "Hayatını CHP'ye adamış parti emekçileri yerine, parlamentoda, yerel yönetimlerde terör iltisaklı, laiklik karşıtı, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadrolar tercih edilmiştir" dedi.

    "TERÖR ÖRGÜTÜ HAMİLİĞİ ALGISI OLUŞTU"
    Parti yönetimindeki isimlerin sık sık Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı söylemlerde bulunduğunu vurgulayan Ateş, bu açıklamaların uluslararası görüşmelerde Türkiye'nin aleyhine kullanıldığını belirtti.

    Ateş, Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'nin baştan aşağı değiştiğine dikkat çekti.

        Ateş, "Bu sorumsuz söylemlerle kamuoyunda partinin terör örgütlerinin hamiliğini yaptığı algısı oluşmuştur" yorumunu yaptı.

        "ARABAYI DEVİRENLER KENARA ÇEKİLMELİ"
        Ateş, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alabilmek için altılı masayı kurduğunu belirtti.

        Ateş, "Altılı masada milletin iradesi adaylık rüşveti olarak bindelik partilere bir sultan edasıyla ulufe dağıtır gibi verdiği milletvekilleriyle iktidar bloğuna anayasayı değiştirme olanağı dahi tanınmıştır.

            FETÖ ve PKK'ya terör örgütü diyenlerin parti içinde yaşama hakları ellerinden alındı.

            Arabayı devirenler artık kenara çekilmeli, özgür iradesiyle CHP'nin yeniden kurucu iradesine kavuşmasına engel olmaya kalkmamalıdırlar" ifadelerini kullandı.

            Ateş, yerel seçimlere Kılıçdaroğlu yönetiminde gidilmesi halinde daha ağır bir yenilgi alınacağını da sözlerine ekledi.

            ANKET YAPTILAR
            Diğer yandan Betimar'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı ankete göre muhalefet partisi seçmenlerinin yüzde 62,4'ü "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli" yanıtını verdi.
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                Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan büyüyor! Ulusal Birlik Hareketi bildiri yayınladı: CHP sizinle bir saat dahi yürüyemez
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