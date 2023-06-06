Kemal Kılıçdaroğlu'nu satan satana! PKK elebaşı Duran Kalkan: Seçimi kazanmak için isabetli bir aday değildi

Yapılan operasyonlarla köşeye sıkıştıklarının itirafı niteliğinde sözler söyleyen Kalkan yeni dönemde daha fazla operasyon yiyeceklerinin de farkında...

Kalkan "Tayyip Erdoğan da seçim sonrası konuşmasında zaten buna dikkat çekti ve söz konusu saldırıları içte ve dışta artıracaklarını ve diplomasiye daha çok yükleneceklerini belirtti. Nitekim Irak Yönetimi ile ve İsveç'in üyeliği çerçevesinde NATO ile diplomatik görüşmeler hemen başladı. Yine içte tutuklamalar, dışta Mexmûr'un kuşatılması ve Şengal'e hava saldırısı ile ifade edilen saldırılar da başladı. Gerillaya dönük saldırılardaki artış da bunun bir parçası oluyor. Buna göre devrimci ve demokratik hareketin de kendini yenileyerek, gecikmeden yeni antifaşist direniş sürecini geliştirmesi gerekiyor."dedi.

Seçimlerin faşizm koşullarında yapıldığını savunarak algı yapan PKK'lı Duran Kalkan seçimin önemli olduğunu belirterek kendilerince doğru ve yanlış adımları sıraladı.

İTİRAF: AK PARTİ VE MHP'Yİ YIKAMADIK

14 ve 18 Mayıs'ta yaptıkları ortaklığa dikkat çeken Kalkan, "AKP-MHP faşizminin yıkılışını başlatmak istedik. Sonuçta söz konusu seçimler AKP-MHP faşizmine karşı yürütülen mücadeleye önemli katkılar yaptı, iyi bir mücadele oldu. Fakat seçim sonucunda AKP-MHP faşizmini yıkma durumunu başaramadık." itirafında bulundu.