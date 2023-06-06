Kemal Kılıçdaroğlu'nu satan satana! PKK elebaşı Duran Kalkan: Seçimi kazanmak için isabetli bir aday değildi

Terör örgütü PKK seçimlerden önce 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Erdoğan yine benzer bir fark atarak %52.18 ile seçimi kazandı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU SEÇİMLERDEN SONRA SATILDI
Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu ortakları ve yandaşları tarafından hedef oldu. İYİ Parti ve Saadet Partisi masadan kalkarken DEVA ve Gelecek kopardıkları vekillerle Meclis'te grup kurma hazırlığı yapıyor.
KANDİL'DEKİ ORTAK DA SATTI
Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açarken bir tekme de Kandil'deki ortaklarından geldi.
PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN'DAN KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI
Terör örgütü PKK'nın yayın organında yıllardır Selahattin Erdem mahlası ile yazı yazan teröristbaşı Duran Kalkan son yazısında Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini itiraf ederken Kılıçdaroğlu'nun doğru bir aday olmadığını ve seçimin kaybedildiğini söyledi.
Seçim sonuçlarına ilişkin yazı yayınlayan teröristbaşı Kalkan, seçimleri Başkan Erdoğan'ın kazanmasıyla kapıldığı korkuyu da itiraf etti. Yandaşlarını mücadeleye çağıran Kalkan "Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı faşizmine karşı mücadele de eskisi gibi olmayacak. Mücadelede yeni yol ve yöntemler ve daha yüksek bir düzey gerekecek. Bunun için de eski yüklerden kurtulmak için, eleştiri ve özeleştiri yöntemiyle şöyle bir silkinmek gerekecek." dedi.
Yapılan operasyonlarla köşeye sıkıştıklarının itirafı niteliğinde sözler söyleyen Kalkan yeni dönemde daha fazla operasyon yiyeceklerinin de farkında...
Kalkan "Tayyip Erdoğan da seçim sonrası konuşmasında zaten buna dikkat çekti ve söz konusu saldırıları içte ve dışta artıracaklarını ve diplomasiye daha çok yükleneceklerini belirtti. Nitekim Irak Yönetimi ile ve İsveç'in üyeliği çerçevesinde NATO ile diplomatik görüşmeler hemen başladı. Yine içte tutuklamalar, dışta Mexmûr'un kuşatılması ve Şengal'e hava saldırısı ile ifade edilen saldırılar da başladı. Gerillaya dönük saldırılardaki artış da bunun bir parçası oluyor. Buna göre devrimci ve demokratik hareketin de kendini yenileyerek, gecikmeden yeni antifaşist direniş sürecini geliştirmesi gerekiyor."dedi.
Seçimlerin faşizm koşullarında yapıldığını savunarak algı yapan PKK'lı Duran Kalkan seçimin önemli olduğunu belirterek kendilerince doğru ve yanlış adımları sıraladı.
İTİRAF: AK PARTİ VE MHP'Yİ YIKAMADIK
14 ve 18 Mayıs'ta yaptıkları ortaklığa dikkat çeken Kalkan, "AKP-MHP faşizminin yıkılışını başlatmak istedik. Sonuçta söz konusu seçimler AKP-MHP faşizmine karşı yürütülen mücadeleye önemli katkılar yaptı, iyi bir mücadele oldu. Fakat seçim sonucunda AKP-MHP faşizmini yıkma durumunu başaramadık." itirafında bulundu.