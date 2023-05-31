Bölücüler birbirini satmaya başladı! Siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş ile HDPKK arasında çatışma: İşte istifanın perde arkası...

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.
KILIÇDAROĞLU HEDEFTE! KOLTUĞA GÖZ DİKEN DE VAR KURULTAY İSTEYEN DE...
Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yaptı. CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi 'değişim' vurgusu yapıp 'kurultay' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan Hamzaçebi, "Ortada başarısızlık var" dedi.
İYİ PARTİ MASADAN KALKIYOR: MAĞLUBİYETTEN KILIÇDAROĞLU SORUMLU TUTULDU
İYİ Parti de mağlubiyet sonrası faturayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti.
Meral Akşener seçim gecesi Başkan Erdoğan'ı tebrik edip, Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulunmuş "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık. Pek çok bedel ödedik" demişti.
Bilindiği üzere Akşener ve ekibi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış, 'kumar' ve 'noter' yakıştırması yaparak masadan kalkmıştı.
İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizdi.
İYİ Parti'nin üyesi olduğu 8'li masadan kalkacağı, yerel seçimlere de CHP'den bağımsız kendi adaylarıyla gireceği konuşulanlar arasında.