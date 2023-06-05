Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kandil de sattı! Teröristbaşı Murat Karayılan: Başka aday olsa seçilebilirdi

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha göreve seçilirken, Cumhur İttifakı Meclis'te yeniden çoğunluğu kazandı. Seçimler 7 partinin bir araya geldiği ve dışarıdan Kandil ve Pensilvanya'nın destek verdiği koalisyon için hezimetle tamamlandı. Fiyaskonun ardından ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'na herke sırt çevirdi.
28 MAYIS İTİBARIYLA SEÇİM İTTİFAKI BİTMİŞTİR
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçimler sonrasında katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada ise , "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir. İkinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" ifadeleriyle 8'li koalisyonda derin kaosu da gözler önüne sermişti.
İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CİHAN PAÇACI: ORTAK POLİTİKALAR METNİ ORTADAN KALKTI
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, partilerinden yapılan "Millet İttifakı sona erdi" açıklamalarına değindi.
"Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı." diyen Paçacı, "Millet İttifakı'na baktığınızda iktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nı gerektirecek bir konu olmadığını da söyleyen Paçacı, "İlerde olur mu bilemem" diye konuştu.
"MİLLET İTTİFAKI'NI GEREKTİRECEK KONU YOK"
Paçacı, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı. Millet İttifakı'na baktığınızda ortaklık yaptığımız konular ortadan kalktı. İktidar olmadığınız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı. Dolayısıyla teknik olarak iş birliği yapacağımız konu yok. Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok. İleride olur mu bilemem."
TEMEL KARAMOLLAOĞLU RESMEN AÇIKLADI: UZUN SÜRDÜ
İttifakın bittiğini açıklayan bir diğer isim ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.
Karamollaoğlu CHP'nin yayın organı Sözcü'ye yaptığı açıkladı. İttifakın sona erdiğini belirterek, "Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz.
Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü. " dedi.