Son dakika: İstanbul'da 50 bin dolara organ ticareti!

İstanbul'da özel bir hastaneye başvurarak böbrek nakli için randevu talep eden Filistin uyruklu Samı Taha M.S. ve yine kendisi gibi Filistin uyruklu donör Ebteehal Abdalaq S.S., kendilerini karı koca olarak tanıttı.

Ameliyatın gerçekleşebilmesi için hastaneye verilen evrakları inceleyen heyet üyeleri, raporların sahte olduğundan şüphelenince polise bilgi verdi. İhbar üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.