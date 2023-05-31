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    • 31.05.2023 15:30
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    HDPKK'lı Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı: Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum

    8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren HDPKK'lı Selahattin Demirtaş aktif politikayı bıraktığını açıkladı. Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş kararını Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

    takvim.com.tr
    Terörist olarak devam edecek

    Terör suçlarından tutuklu PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktığını duyurdu.

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken FETÖ ve PKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    Muhalefetin siyasetten silinmesi beklenirken ilk çekilme kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

    SELAHATTİN DEMİRTAŞ SİYASETİ BIRAKTI
    Demirtaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aktif politikayı bıraktığını açıkladı.

    HDPKK'lı Demirtaş şunları yazdı;

    "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım.

    AKTİF POLİTİKAYI NOKTALIYORUM
    Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum." Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."

    TERÖRİST OLARAK DEVAM EDECEK
    Demirtaş'ın paylaşımının ardından sosyal medyada "Siyaseti bıraktı ama hayatına PKK destekçisi terörist olarak devam edecek" yorumları yapıldı.

    SELAHATTİN DEMİRTAŞ KILIÇDAROĞLU İÇİN DEFALARCA KEZ OY İSTEMİŞTİ
    Seçim sürecinde terör örgütü PKK, Kandil'deki terör elebaşlarından medyasına kadar Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruken HDPKK'nın tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu için oy istemişti.

    "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN NEFES ALALIM"
    Karamsarlık pompalayarn Demirtaş demokrasinin ve ülkenin son seçimi olabileceğini savunarak tehdide girişmişti.

    Selahattin Demirtaş, "Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

        Demirtaş dün de Kılıçdaroğlu'na oy istemişti. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin." dedi.

        İLK TUR ÖNCESİ YÜRÜ KEMAL PAYLAŞIMI
        HDPKK'lı Demirtaş ilk tur öncesi de Kılıçdaroğlu'na destek açıklamış ve 'Yürü Bay Kemal' demişti.

        Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız." ifadeleriyle muhalefete çağrı yapmıştı.
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        Artık fotoğrafına bile tahammül yok
        Haberler Güncel HDPKK'lı Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı: Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum
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