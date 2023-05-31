HDPKK'lı Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı: Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum

HDPKK'lı Demirtaş şunları yazdı;

"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım.

AKTİF POLİTİKAYI NOKTALIYORUM

Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum." Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."

TERÖRİST OLARAK DEVAM EDECEK

Demirtaş'ın paylaşımının ardından sosyal medyada "Siyaseti bıraktı ama hayatına PKK destekçisi terörist olarak devam edecek" yorumları yapıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KILIÇDAROĞLU İÇİN DEFALARCA KEZ OY İSTEMİŞTİ

Seçim sürecinde terör örgütü PKK, Kandil'deki terör elebaşlarından medyasına kadar Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruken HDPKK'nın tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu için oy istemişti.