CHP'de koltuk savaşları! Fondaş medyada kılıçlar çekildi: Ekremciler-Kemalciler karşı karşıya

Sunucu Ebru Baki bu sözler üzerine "CHP' den mi bahsediyorsunuz?" diye sordu.

Zeyrek şöyle yanıtladı:

"Evet CHP'den bahsediyorum. Bu 'öğrenilmiş çaresizlik' denilen şey bu. Birisi genel başkan oluyor, ondan sonra kendi ekibini kuruyor. O ekipler... Ya iktidarda eleştirilen ne varsa... Milletvekili adayı belirlemekten tutun da kampanyanın yürütülmesine kadar her şey belli kliklerin içinde geçti. Kimseye söz söyletmediler, kimsenin eleştirisini şey yapmadılar. Azıcık biri eleştirmeye kalkınca sosyal medyda trol... Türkiye'de 20 milyon Twitter kullanıcısı yok, Kılıçdaroğlu'nun tweetini 33 milyon insan görüyor. Bu birtakım sosyal medya yalanlarını, operasyonlarını falan gerçekmiş gibi gösterdiler. O kadar çok yanlış yapıldı ki sıralamaya kalksam süre biter, Gülay Hanımla Ali Haydar'a haksızlık olur."