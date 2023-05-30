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    • Haberler
    • 30.05.2023 14:58
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    • 30.05.2023 15:55
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    CHP'de koltuk savaşları! Fondaş medyada kılıçlar çekildi: Ekremciler-Kemalciler karşı karşıya

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden ezici bir zaferle çıkmasının ardından CHP'de iç savaş başladı. Seçim gecesi kameralar karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam edeceğini söyleyerek parti içi muhalefete ilk andan mesaj verdi. Seçim gecesi sessizliğe bürünen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ertesi gün yayınladığı video ile "değişim" mesajı verdi. Parti içinde kılıçlar çekilirken,CHP medyası da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu destekçileri olarak kozlarını paylaşmaya başladı. AK Parti Sözcüsü Hamza Dağ, Sözcü TV ve Halk TV'nin karşı karşı geldiği belirtti. Sözcü TV'de konuşan İmamoğlu'na yakın isimlerden gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Ankara Milletvekili olan Okan Konuralp'i isim vermeden hedef aldı.

    takvim.com.tr
    CHP’de koltuk savaşları!

    Seçimlerden hezimetle çıkan CHP'de koltuk kavgası başladı. Kılıçdaroğlu çekilmemek adına seçim gecesinden gardını alırken, İmamoğlu savaş kararını sosyal medyadan duyurdu. Karşılıklı açıklamaların ardından CHP medyasında da Ekremciler-Kemalciler mücadelesi hararetlendi.

    "MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyetinin ardından kameralar karşısına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkınızın yenmesine müsade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim." açıklamasında bulunmuştu. Parti içindeki muhaliflere yönelik mesaj içeren açıklamaya karşın, Kılıçdaroğlu'nu koltuk indirmek isteyen gruplar harekete geçti.

    "DEĞİŞMEYEN TEK DEĞİŞİMİN KENDİSİDİR"
    14 Mayıs'taki başarısız manipülasyon girişiminin ardından 28 Mayıs gecesi derin bir sessizliğe bürünen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ertesi sabah parti içi mücadelenin işaret fişeğini yaktı. Ssoyal medyadan bir video paylaşaral değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "SÖZCÜ TV NEDEN KURULDU?"
    AK Parti Sözcüsü Hamza Dağ, CHP'de başlayan koltuk mücadelesi ve bunun CHP medyasına yansıyan kısmıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

        Dağ'ın açıklamaları şu şekilde:
        CHP'de genel başkan yarışı olacak gibi gözüküyor. Zaten seçim öncesi bunun emareleri vardı. Seçim sonrası Kemal Bey'in o akşam yapmış olduğu açıklama 'ben buradayım devam ediyorum' noktasındaki açıklamaya ilk cevap dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verildi. Değişim mesajı iktidar değişmeyeceğine göre mesaj mutlaka CHP Genel Merkeze, Genel Başkanına yönelik bir mesaj.

        Bunu destekleyen işler de gün içinde yaşandı. Şu anda 4 tane kanalı var biliyorsunuz CHP'nin yönettiği, Sözcü TV ile Halk TV birbiriyle karşı karşıya gelmiş vaziyette. Sözcü TV'nin niye kurulduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz.

        Sözcü TV'de haber yapan ve yorumculuk yapan isimleri İsmail Saymaz gibi Fatih Portakal gibi isimlerin vermiş olduğu mesajların ben tesadüfü mesajlar olduğu kanaatinde değilim. Oradan verilen mesajlar tamamen İBB Başkanının bu noktada bir harekete girişme noktasında bir yol izlediği o TV'nin de genel seçimleri kazanmak için yapılan bir iş değil birilerinin CHP genel başkanı olmak için oluşturulan bir süreç olduğunu görüyoruz ve oradan bir kamuoyu oluşturma konusunda bir hareket gözlemleniyor.

            ZEYREK- KONURALP KAVGASI
            İmamoğlu cephesine yakın gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü TV'de katıldığı yayında liyakatsız kadroların RTÜK'te görevlendirilmesini ve milletvekili listelerinde yer almasını eleştirdi. CHP'den RTÜK üyesi seçilen ve yeni dönemde CHP Ankara Milletvekili olan Okan Konuralp'i isim vermeden hedef alan Zeyrek, "Liyakatsız bir adamı önce danışman, yapıyorsunuz, sonra RTÜK üyesi yapıyorsunuz. Başka adam mı yok?" ifadelerini kullandı.

            Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Zeyrek'in bu sözleri üzerine, Konuralp ile geçmişte yaşadığı tartışma gündeme geldi.

            Sosyal medyadan terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve "DirenKobane" etiketiyle yorum paylaştığı için eleştirilerin odağında olan Okan Konuralp, 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda CHP'den, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi, ardından 2023 yılı Milletvekili seçimlerinde CHP Ankara 1'inci Bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı oldu.

            "CHP'DE BİRİ NE DERSE O OLUR"
            Seçimleri değerlendiren Zeyrek, Sözcü TV'de katıldığı yayında isim vermeden Okan Konuralp'i kastederek "Öğrenilmiş çaresizlik şudur: CHP'de biri genel başkan olduğunda, o ne derse o olur. Bunu yaptılar. CHP seçmenini 'Tıpış tıpış sandığa gideceksin, Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsan, politikam ne olursa olsun destekleyeceksin' noktasına itmemek lazım. Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz, 'liyakat' diyorsunuz, bilmem ne... Liyakatsız bir adamı önce danışman, yapıyorsunuz, sonra RTÜK üyesi yapıyorsunuz, sonra milletvekili yapıyorsunuz. Başka adam mı yok? Bu adam bulunmaz hint kumaşı mı?" ifadelerini kullandı.

                Sunucu Ebru Baki bu sözler üzerine "CHP' den mi bahsediyorsunuz?" diye sordu.

                Zeyrek şöyle yanıtladı:
                "Evet CHP'den bahsediyorum. Bu 'öğrenilmiş çaresizlik' denilen şey bu. Birisi genel başkan oluyor, ondan sonra kendi ekibini kuruyor. O ekipler... Ya iktidarda eleştirilen ne varsa... Milletvekili adayı belirlemekten tutun da kampanyanın yürütülmesine kadar her şey belli kliklerin içinde geçti. Kimseye söz söyletmediler, kimsenin eleştirisini şey yapmadılar. Azıcık biri eleştirmeye kalkınca sosyal medyda trol... Türkiye'de 20 milyon Twitter kullanıcısı yok, Kılıçdaroğlu'nun tweetini 33 milyon insan görüyor. Bu birtakım sosyal medya yalanlarını, operasyonlarını falan gerçekmiş gibi gösterdiler. O kadar çok yanlış yapıldı ki sıralamaya kalksam süre biter, Gülay Hanımla Ali Haydar'a haksızlık olur."

                TARTIŞMANIN NEDENİ
                Gazeteci Deniz Zeyrek ile, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemki danışmanı olan Okan Konuralp arasındaki tartışma geçmişe dayanıyor. Ekim 2019'da Zeyrek, Okan Konuralp'in yazdığı notu eleştiren bir yazı kaleme aldı. CHP'nin Bolu'da yaptığı bir değerlendirme toplantısında, o dönem Kılıçdaroğlu'nun iletişim koordinatörü olan Okan Konuralp'in imzasını taşıyan notta "AKP anlaşmaya uymadı. Siz başlayınca RTE çıktı. Gündeme dair değerlendirmemi saat 14.00'te yapacağım diyerek bitirin" ifadeleri yer almıştı.

                Zeyrek, köşesinde bu yazıdaki notun emir kipi içerdiğini söyleyerek "Emir kipi ile yazıp adeta dikte etmiş. İnsan okuyunca ister istemez 'emrin olur' diye düşünüyor. Matah bir şeymiş gibi o not bir de basınla paylaşılmış. CHP'den maaş alan bir 'profesyonelin', CHP gibi 12 milyon oy almış büyük bir partinin genel başkanına, hem de yazılı bir notla emir kipi ile hitap etmesi tek kelimeyle saygısızlık." ifadelerini kullanmıştı.

                    TOPSAKAL-KONURALP BAĞLANTISI
                    Öte yandan koalisyonan üyelerinin Mart 2022'de 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza attığı Bilkent'te, Zeyrek ve Konuralp arasındaki tartışmada, üçüncü bir isim konuya dahil oldu. Zeyrek, mutabakat kitapçığını haberde görsel malzeme olarak kullanmak üzere liderlere imzalatmak istedi. Zeyrek'in bu talebi, Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Ömer Topsakal'dan geri döndü. Bunun üzerine ikili kavgaya tutuştu. O dönem çıkan haberlerde, Zeyrek ile tartışma yaşayan Ömer Topsakal'ın göreve getirilmesinde Konuralp'in etkisi olduğu yazılmıştı. Haberlerde Topsakal'ın, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı görevine refere edilmesinde etkili olan kişinin, eski Hürriyet CHP muhabiri olan Okan Konuralp olduğu, uzun süre CHP muhabirliği yapan Konuralp'in daha sonra Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez Basın Danışmanlığı görevine getirildiği bilgisi yer almıştı.

                    ZEYREK: BENİ ORACIKTA DÖVECEKLER
                    Deniz Zeyrek, 2 Mart 2022 tarihindeki "Üzümün sapı, armudun çöpü demeden" başlıklı yazısında, Topsakal ile yaşadığı kavgayı ele almıştı. Zeyrek o yazıda, CHP'nin şimdiye kadar kendisine uyguladığı akreditasyon yasaklarını, çağrıldığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sitem Mutabakat Metni imza töreninde ismini paylaşmadığı CHP'li bir danışmana yansıttığını, bunun ardından üzerine yürüdüklerini anlattı.

                    Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nu liyakatli kadroları görevlendirmemekle eleştirdi.

                    Zeyrek, şunları yazmıştı:
                    "Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. 'Sen kimsin' diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler… Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!

                    Sayın Kılıçdaroğlu hep 'liyakat' diyor ya… Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana 'bu mu liyakat' dedirtiyor.

                    Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar. Benden söylemesi!"
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                        Haberler Haberler CHP'de koltuk savaşları! Fondaş medyada kılıçlar çekildi: Ekremciler-Kemalciler karşı karşıya
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