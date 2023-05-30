CHP'de koltuk savaşları! Fondaş medyada kılıçlar çekildi: Ekremciler-Kemalciler karşı karşıya

Seçimlerden hezimetle çıkan CHP'de koltuk kavgası başladı. Kılıçdaroğlu çekilmemek adına seçim gecesinden gardını alırken, İmamoğlu savaş kararını sosyal medyadan duyurdu. Karşılıklı açıklamaların ardından CHP medyasında da Ekremciler-Kemalciler mücadelesi hararetlendi.
"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyetinin ardından kameralar karşısına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkınızın yenmesine müsade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim." açıklamasında bulunmuştu. Parti içindeki muhaliflere yönelik mesaj içeren açıklamaya karşın, Kılıçdaroğlu'nu koltuk indirmek isteyen gruplar harekete geçti.
"DEĞİŞMEYEN TEK DEĞİŞİMİN KENDİSİDİR"
14 Mayıs'taki başarısız manipülasyon girişiminin ardından 28 Mayıs gecesi derin bir sessizliğe bürünen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ertesi sabah parti içi mücadelenin işaret fişeğini yaktı. Ssoyal medyadan bir video paylaşaral değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.