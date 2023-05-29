Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' teklifini reddetti! CHP kulislerinde neler konuşuyor? Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışı ve kurultay...

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken dün kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu gibi Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin de Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşuluyor...