Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' teklifini reddetti! CHP kulislerinde neler konuşuyor? Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışı ve kurultay...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu gibi Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin de Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşuluyor...