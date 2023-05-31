Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına bile tahammül yok... Muharrem Erkek paylaştı Jahrein yerden yere vurdu

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken FETÖ ve PKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim açık açık konuşulmaya başlandı.