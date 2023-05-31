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    • 01.06.2023 02:52
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    CHP fondaşı Merdan Yandardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu aklama seansları! İmamoğlu'nu hedef aldı Akşener'i suçladı: "Süzme aptallık var"

    CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nu akladı Meral Akşener'i suçladı. Yanardağ, CHP Genel Başkanlığına göz kırpan Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden hedef alıp "İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bırakmalılar, Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var" diye konuştu. Yanardağ ayrıca yaptığı açıklamada seçimlerin yenilgi olarak tanımlanmasına yönelik "Süzme bir aptallık" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    KK’yı akladı Akşener’i suçladı: Süzme aptallık

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.

    Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.

    Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
    Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

    KILIÇDAROĞLU HEDEFTE! KOLTUĞA GÖZ DİKEN DE VAR KURULTAY İSTEYEN DE...
    Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yaptı. CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi 'değişim' vurgusu yapıp 'kurultay' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan Hamzaçebi, "Ortada başarısızlık var" dedi.



    FONDAŞLAR KILIÇDAROĞLU YERİNE AKŞENER'İ SUÇLADI
    Kılıçdaroğlu'nun yola devam kararı alırken fondaşlarında da Bay Bay Kemal'e destek gecikmedi.

    CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nu akladı Meral Akşener'i suçladı. Yanardağ, CHP Genel Başkanlığına göz kırpan Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden hedef alıp "İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bırakmalılar, Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var" diye konuştu.



        "SÜZME BİR APTALLIK"
        Yanardağ ayrıca yaptığı açıklamada seçimlerin yenilgi olarak tanımlanmasına yönelik "Süzme bir aptallık" dedi.

        İşte Merdan Yanardağ'ın açıklamaları:

        "CHP'de bir değişim tartışması var. Seçim sonuçlarının soğukkanlı şekilde değerlendirildiğini düşünmüyorum. Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum.



        Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir yüzde 48. İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bıraktılar ve Meral Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var. Bir bölüm iyi partililerin oy vermediğini biliyoruz. Kazanacak aday kazanamayacak aday tartışmalarının yapıldığını biliyoruz. Alevi adaya oy verilmez klişesi çökmüştür. 'Ahmet gitsin Mehmet gelsin' derseniz değişimin yönünü kapsamını ideolojik politik doğrultusunu konuşmamış olursunuz."
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        Haberler Güncel CHP fondaşı Merdan Yandardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu aklama seansları! İmamoğlu'nu hedef aldı Akşener'i suçladı: "Süzme aptallık var"
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