Koltuğu kurtarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun formülü: Ara MYK! Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan'a yol gözüktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet yaşayan CHP'de kazan kaynıyor. Hemen her gün kulislerde yeni bir iddia konuşulurken, MYK üyelerinin gerçekleştirilecek olan toplantıda toplu halde istifa edeceğine yönelik bilgi gündeme bomba gibi düştü.
ODAYI BOŞALTIYOR
Koltuğu koruyabilmek için yerel seçimlere kadar kurultayı erteleme gayretinde olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun tepkileri dindirmek amacıyla istifaları onaylayacağı bildirildi.
Saat 13.00'te gerçekleşecek olan MYK toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde Tuncay Özkan'ın şimdiden odasını boşaltmaya başladığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin ise istifa sonrası akademisyenliğe dönmeye hazırlandığı aktarıldı.
MECLİS'TE DE DEĞİŞİM
Öte yandan dün TBMM'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis'teki görev değişiminin sinyallerini verdi. Yemin töreninin ardından cumartesi günü kapalı grup toplantısı yapacaklarını açıklayan Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapamayız" dedi.