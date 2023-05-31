Koltuğu kurtarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun formülü: Ara MYK! Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan'a yol gözüktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet yaşayan CHP'de kazan kaynıyor. Hemen her gün kulislerde yeni bir iddia konuşulurken, MYK üyelerinin gerçekleştirilecek olan toplantıda toplu halde istifa edeceğine yönelik bilgi gündeme bomba gibi düştü.

ODAYI BOŞALTIYOR

Koltuğu koruyabilmek için yerel seçimlere kadar kurultayı erteleme gayretinde olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun tepkileri dindirmek amacıyla istifaları onaylayacağı bildirildi.