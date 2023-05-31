Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 31.05.2023 07:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 07:15
    ABONE OL

    Koltuğu kurtarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun formülü: Ara MYK! Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan'a yol gözüktü

    28 Mayıs seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık koltuğunu kurtarmak adına çareler arıyor. Parti içi muhalefeti susturmak isteyen Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar "ara dönem MYK'sı" kurmaya karar verdi. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan eşyalarını toplamaya başladı.

    takvim.com.tr
    CHP’de odalar boşaltılıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet yaşayan CHP'de kazan kaynıyor. Hemen her gün kulislerde yeni bir iddia konuşulurken, MYK üyelerinin gerçekleştirilecek olan toplantıda toplu halde istifa edeceğine yönelik bilgi gündeme bomba gibi düştü.

    ODAYI BOŞALTIYOR
    Koltuğu koruyabilmek için yerel seçimlere kadar kurultayı erteleme gayretinde olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun tepkileri dindirmek amacıyla istifaları onaylayacağı bildirildi.

    Saat 13.00'te gerçekleşecek olan MYK toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde Tuncay Özkan'ın şimdiden odasını boşaltmaya başladığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin ise istifa sonrası akademisyenliğe dönmeye hazırlandığı aktarıldı.

    MECLİS'TE DE DEĞİŞİM
    Öte yandan dün TBMM'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis'teki görev değişiminin sinyallerini verdi. Yemin töreninin ardından cumartesi günü kapalı grup toplantısı yapacaklarını açıklayan Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapamayız" dedi.

        Toplantıda 1 grup başkanı ve 3 grup başkanvekili seçeceklerini belirten Özel, hem kendisinin hem de Engin Altay'ın grup başkanvekilliğine talip olmadığını duyurdu.

        "GÖREVİ BIRAKTI"
        CHP'de seçimle ilgili kritik genel başkan yardımcılıklarının değişmesi bekleniyor. Kulis bilgilerine göre Tuncay Özkan'ın da odasını boşaltarak görevi bıraktığı iddia edildi. Özkan'ın yerine de medya ve iletişim ayağını yürütecek yeni bir ismin gelmesi bekleniyor.

        KURULTAYDAN KAÇIYOR
        "Istifa" çağrıları sonrası CHP'deki koltuk telaşı zirve yaparken, kurultay takviminin yarınki MYK toplantısında şekillenmesi bekleniyor.

            Geçen sene de erken seçim ihtimali ve salgın koşullarını gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi milletvekili aday listelerini belirlerken temayül yoklaması yapmaya da gerek duymamıştı.

            Her fırsatta demokrasi güzellemesi yapıp parti içinde tek adam yönetimi inşa eden Kılıçdaroğlu, 4 partiye aday listesini açıp 100'e yakın CHP'linin üstünü çizmişti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Ekşi’de ’FETÖ’vari fişleme operasyonu!
            Haberler Haberler Koltuğu kurtarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun formülü: Ara MYK! Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan'a yol gözüktü
                loading
                SON DAKİKA