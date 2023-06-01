CHP'de baba-oğul kavgası başladı! Ekrem İmamoğlu 40 ilin desteğini aldı, Kemal Kılıçdaroğlu "yalnızlaştırma" taktiğine sarıldı

28 Mayıs hezimeti sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden işler kızıştı. İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun ise rakibini yalnızlaştırma politikası yürüteceği öne sürüldü.
YEREL SEÇİM KOZU
CHP'de kurultay takvimi henüz netleşmeden koltuk savaşı zirve yaptı.
Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi.
İmamoğlu'na "evladım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise belediye başkanlarını yanına çekerek rakibini yalnızlaştırma politikası yürüteceği öne sürüldü.