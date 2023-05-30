Seçimde sandığa gömülen Kemal Kılıçdaroğlu fena ti'ye alındı! Sosyal medyada büyük beğeni toplayan animasyon filmi

Başkan Erdoğan 14 ve 28 Mayıs'ta HDPKK, Kandil ve FETÖ'nün desteğini arkasına alan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdü.

BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI

İkinci turda da milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Başkan Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi. Erdoğan yüzde 52,16 ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.



8'Lİ KOALİSYONUN VE KILIÇDAROĞLU'NUN İÇLER ACISI HALİ FENA Tİ'YE ALINDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medyada 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim günlerini konu alan animasyon filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.