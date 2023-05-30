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    • 30.05.2023 21:12
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    Seçimde sandığa gömülen Kemal Kılıçdaroğlu fena ti'ye alındı! Sosyal medyada büyük beğeni toplayan animasyon filmi

    Başkan Erdoğan ikinci tur seçimlerinde yüzde 52,16 ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Bu bağlamda 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim günlerini konu alan animasyon filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Söz konusu videoda 8'li koalisyonun ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun içler acısı hali anlatılırken, Ekrem İmamoğlu fena ti'ye alındı.

    takvim.com.tr
    Kara mizah

    Başkan Erdoğan 14 ve 28 Mayıs'ta HDPKK, Kandil ve FETÖ'nün desteğini arkasına alan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdü.

    BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
    İkinci turda da milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Başkan Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi. Erdoğan yüzde 52,16 ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.


    8'Lİ KOALİSYONUN VE KILIÇDAROĞLU'NUN İÇLER ACISI HALİ FENA Tİ'YE ALINDI
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medyada 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim günlerini konu alan animasyon filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.



    HPKK, KANDİL DETAYI
    Büyük beğeni toplayan videoda Meral Akşener'in HDPKK ve Kandil'le yan yana oturması büyük dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere Meral Akşener yan yana gelmem diyerek 14 Mayıs seçimlerinde HDPKK ile yol yürümüştü.



    KÜÇÜK ORTAKLARIN KILIÇDAROĞLU'NA ATTIĞI KAZIK
    Beğeni toplayan diğer detay ise küçük ortakların ayrı bir odada sevinç kutlamaları oldu.



        Bilindiği gibi hesap uzmanıyım diyen Kılıçdaroğlu, yüzde 1 bile destek veremeyen küçük ortaklara CHP listelerinden milletvekilliği vermişti. Bu durum animasyon filminde 'konak canlılar'a benzetildi.



        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN SEÇİM MANİPÜLSAYONU
        14 Mayıs gecesi seçmenleri kandırarak manipülasyona soyunan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş videoda fena ti'ye alındı.



        Öte yandan İmamoğlu'nun yenilgi sonrası İstanbul Büyük Belediyesi'ne koşması izleyenleri kırdı geçirdi.
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        Haberler Güncel Seçimde sandığa gömülen Kemal Kılıçdaroğlu fena ti'ye alındı! Sosyal medyada büyük beğeni toplayan animasyon filmi
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