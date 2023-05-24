8'li koalisyon HDPKK ile yol yürüyüp Kandil'den övgüler alıyor; Bingöl'de vatan toprağına düşen 33 şehit unutulmuyor









27 Mayıs 1993 tarihli bir diğer manşette "Mehmetçik kurbanlık koyun değildir" başlığı atılıyor.



Sabah Gazetesi'nin ilgili manşetinde "Vatan görevine koşan gençlerimiz, doğru dürüst koruma önlemi alınmadan topluca nasıl yola çıkarıldı? Bu iş bu kadar ucuz mu? 33 evladımız kanlı katillerin eline nasıl bırakıldı? Bu nasıl gaflet?" soruları sıralandı.

