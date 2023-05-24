8'li koalisyon HDPKK ile yol yürüyüp Kandil'den övgüler alıyor; Bingöl'de vatan toprağına düşen 33 şehit unutulmuyor

Türkiye 28 Mayıs'a gider ayak 8'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti, Zafer Partisi ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDP: KILIÇDAROĞLU İLE MUTABIKIZ SÖZÜNÜ TUTMAZSA HESAP SORARIZ
Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurup Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi. Yerel özerklik taleplerini de yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı silme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerini dolaşıma soktu.
HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.
Öte yandan Kandil'deki terör ininden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalar peşi sıra yükseldi. Son olarak topa PKK elebaşı Duran Kalkan girdi. Kalkan, "Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir." dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti olan CHP'nin bölücülerle istikamet alması, 6 okun yönünün Kandil'e dönmesi toplum vicdanını yaralarken bugün Bingöl'de önemli bir tören icra edildi.
33 ŞEHİT 30. YILDA DUALARLA ANILDI
Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker anıldı. Olayda gazi olan Erkan Omay, Adnan Gebeş, Durmuş Karahan, Mehmet Kebabçıoğlu, Osman Partal, şehitler Mehmet Öztürk ve Mustafa Koçanoğlu'nun yakınları da törende yer aldı.