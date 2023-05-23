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    • Haberler
    • 23.05.2023 12:45
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    • 23.05.2023 13:02
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na içeriden gol! CHP'li Abdüllatif Şener: Seçilirse siyasi ve ekonomik kriz çıkar

    2018 yılından itibaren CHP Konya milletvekili olarak görevde bulunan Abdüllatif Şener, 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesinde yer almadı. Katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Şener, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te güçlü bir ağırlığa sahip olduğunu belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda ekonomik ve siyasi kriz yaşanabileceğini söyledi. Öte yandan Şener, Kılıçdaroğlu'nun söylem değiştirerek milliyetçi bir görüntü sergilemesine karşı çıkarak bunun HDP seçmenini ürküteceğini belirterek eleştiride bulundu.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’na içeriden gol!

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek verdi. Başkan Erdoğan 49.5'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminden birinci çıktı. İlk turda yüzde 50 oy oranına ulaşılamaması nedeniyle 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidilecek.

    HEZİMET TEPKİYE NEDEN OLDU
    Seçim sonuçları AK Parti cephesinde adeta zafer havası estirirken, muhalefette ise büyük hayal kırıklığına yol açtı. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın gerisinde kalması, muhalefet cephesinde tepkileri de beraberinde getirdi. Parti içinde seçim gecesi fiyaskosunun faturasının kesildiği Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan hedef haline geldi. Kılıçdaroğlu tepkileri dindirebilmek adına daha milliyetçi ve sert söylemlere sarıldı.

    CUMHUR İTTİFAKI AĞIRLIĞA SAHİP
    Parti içinde huzursuzluk seçimin henüz ikinci turu tamamlanmadan dillendirilmeye başlandı. 2018 yılından bu yana CHP'de milletvekilliği yapan Abdüllatif Şener, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şener, CHP'nin Meclis'te üstünlüğünün olmadığını ve Cumhur İttifakı'nın güçlü bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi.

    SEÇİLİRSE KRİZ ÇIKAR
    Şener, 2. turda seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda siyasi ve ekonomik krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. CHP'liler 2. tur seçimleri propagandası boyunca Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin, bir denge unsuru yaratacağını öne sürmüştü. Parti içinden yapılan bu aykırı değerlendirmenin, seçimin ardından başlayacak koltuk mücadelesinin yansıması olduğu tahmin ediliyor.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi söylem değişikliği yapmasını da eleştiren Şener, 14 günlük kısa bir sürede söylem değişikliği yapmanın bir etkisi olmayacağını söyledi.

        SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ
        Şener, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği oyları milliyetçi oylar üzerinden telafi etmeye çalıştığını vurguladı.

        Şener şu ifadeleri kullandı:
        İlk tur söylemleri ile ikinci tur söylemleri arasında farklılaştırma oluşturmak eksileri daha görünür hale getirir ve seçmenin algısını bozar. Anlaşılır, net, ne söylüyorsan baştan beri onu söylemeyi devam ettireceksin. Aynı üslubu kullanman lazım. Yüzde yüz söylem değişikliği faydalı olmaz.Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyor. İkinci turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edebilecek üsluplar kullanıyor. Bu neye yol açar HDP seçmenin ürkmesine yol açar. Kemal Bey'i avantajlı hale getiren HDP oylarıdır.

        TARTIŞMASIZ ZAFER
        14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

            7'linin adayı Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17 oranında oy aldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43'te kaldı.

            Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralı sebebiyle Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

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            Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'na içeriden gol! CHP'li Abdüllatif Şener: Seçilirse siyasi ve ekonomik kriz çıkar
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