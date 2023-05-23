Kemal Kılıçdaroğlu'na içeriden gol! CHP'li Abdüllatif Şener: Seçilirse siyasi ve ekonomik kriz çıkar

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek verdi. Başkan Erdoğan 49.5'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminden birinci çıktı. İlk turda yüzde 50 oy oranına ulaşılamaması nedeniyle 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidilecek.
HEZİMET TEPKİYE NEDEN OLDU
Seçim sonuçları AK Parti cephesinde adeta zafer havası estirirken, muhalefette ise büyük hayal kırıklığına yol açtı. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın gerisinde kalması, muhalefet cephesinde tepkileri de beraberinde getirdi. Parti içinde seçim gecesi fiyaskosunun faturasının kesildiği Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan hedef haline geldi. Kılıçdaroğlu tepkileri dindirebilmek adına daha milliyetçi ve sert söylemlere sarıldı.
CUMHUR İTTİFAKI AĞIRLIĞA SAHİP
Parti içinde huzursuzluk seçimin henüz ikinci turu tamamlanmadan dillendirilmeye başlandı. 2018 yılından bu yana CHP'de milletvekilliği yapan Abdüllatif Şener, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şener, CHP'nin Meclis'te üstünlüğünün olmadığını ve Cumhur İttifakı'nın güçlü bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi.
SEÇİLİRSE KRİZ ÇIKAR
Şener, 2. turda seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda siyasi ve ekonomik krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. CHP'liler 2. tur seçimleri propagandası boyunca Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin, bir denge unsuru yaratacağını öne sürmüştü. Parti içinden yapılan bu aykırı değerlendirmenin, seçimin ardından başlayacak koltuk mücadelesinin yansıması olduğu tahmin ediliyor.