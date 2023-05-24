Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetine pankartlı tepki: Bazıları ikiyüzlüdür

Kılıçdaroğlu'nun resminin konulduğu bir pankartta birinci tur ve ikinci tur ayrımı yapıldı. Birinci turda Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile özdeşleşen zafer işareti yapan fotoğrafı konulmuşken, ikinci tur için bozkurt sembolü yapan ve sarkık bıyıklı bir fotoğrafı konuldu.

Pankartın üzerinde yazan 'bazıları iki yüzlüdür' sözü dikkat çekti.

HDPKK İLE MASAYA OTURDU KANDİL'İN DESTEĞİNİ ARKASINA ALDI

Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçim süresi boyunca terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK ile kol kola yürümüştü.