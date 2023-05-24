Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetine pankartlı tepki: Bazıları ikiyüzlüdür

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaseti pankart oldu!
Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açık desteğini alan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'dan 2.5 milyondan fazla oy fark yedi.
Yaşadığı hezimet sonrası reklam ekibi ile yolları ayıran Kılıçdaroğlu Atatürk fotoğrafının önüne geçerek ajansın ikinci tur için biçtiği milliyetçi rolüne büründü. İlk tur HDPKK ile masaya oturan Kandil'i arkasına alan Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için "Vatan millet" nutukları çekmesi ikiyüzlü siyaset olarak yorumlandı.
KILIÇDAROĞLU'NA PANKARTLI TEPKİ: BAZILARI İKİYÜZLÜDÜR
Kılıçdaroğlu'nun sahte milliyetçiliğine İzmir Ülkü Ocakları'ndan tepki geldi
Kılıçdaroğlu'nun resminin konulduğu bir pankartta birinci tur ve ikinci tur ayrımı yapıldı. Birinci turda Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile özdeşleşen zafer işareti yapan fotoğrafı konulmuşken, ikinci tur için bozkurt sembolü yapan ve sarkık bıyıklı bir fotoğrafı konuldu.
Pankartın üzerinde yazan 'bazıları iki yüzlüdür' sözü dikkat çekti.
HDPKK İLE MASAYA OTURDU KANDİL'İN DESTEĞİNİ ARKASINA ALDI
Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçim süresi boyunca terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK ile kol kola yürümüştü.
ÖZERKLİK VAADİ
Kılıçdaroğlu, terör ini Kandil'den gelen PKK elebaşları Murat Karayılan'dan Beşe Hozat'a Duran Kalkan'dan Mustafa Karası'ya kadar bütün çocuk katillerinin desteğini arkasına alarak "Yerel Özerkliği getireceğiz" vaadinde bulunmuştu.