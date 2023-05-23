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    • 24.05.2023 01:20
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    PKK kanalında 'evet' mühürlü Kılıçdaroğlu yayınları! Ekranın üst tarafında oy dilendiler alt tarafında Türkiye'ye 'işgalci' dediler

    HDP'nin ve Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor. "28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu için seferber olun"  çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti. Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sahaya inme kararı aldı. PKK medyası da Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. Örgütün kanalında "28 Mayıs hesap sorma günüdür" dendi Kılıçdaoğlu'na 'evet' mührü vuruldu. Aynı anlarda ekranın alt tarafında Türkiye Cumhuriyeti'nden 'işgalci' olarak bahsedildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    PKK kanalında ’evet’ mühürlü Kılıçdaroğlu yayınları

    Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.

    Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.




    Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.


    Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...



    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçim aldıkları oyların altında kaldı.

    Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin ve Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor. Bölücü partiye mensup isimler ve dağdaki elebaşları ikinci tura giderayak peşisıra destek açıklamaları yapıyor.



        PKK TALİMAT VERDİ, BÖLÜCÜLER KILIÇDAROĞLU İÇİN TOPYEKÜN SAHAYA İNDİ
        "28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu için seferber olun, oy verilmesi için çalışın"         çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti. Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sahaya inme kararı aldı.

        HDP'li Ferit Şenyaşar da "Değişim yoksa felaket var" tehdidi savurdu. Şenyaşar, "28 Mayıs'ta değişimi yapmak için elimizi taşın altına koyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz" dedi.





        EKRANIN ALTINDA TÜRKİYE'YE 'İŞGALCİ' DENDİ, ÜST TARAFTA KILIÇDAROĞLU'NA OY DİLENİLDİ

        Bir yandan da PKK medyası da Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı.



        Örgütün kanalında yapılan reklamlarda Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı. Kanalda reklamın yayınlandığı sırada yer alan altyazıda, Türkiye Cumhuriyeti'nden 'işgalci' olarak bahsedildiği de görüldü.



        KILIÇDAROĞLU'NA 'MÜHÜRLÜ' TANITIM: "28 MAYIS HESAP SORMA GÜNÜDÜR"
        PKK'nın kanalında yapılan tanıtım, gün içinde sistematik olarak ekranlara getirilirken söz konusu yayında, "Sandığa git oy ver tek adamı gönder. 28 Mayıs hesap sorma günüdür. Demokratik bir gelecek için diktatöre geçit yok." gibi ifadeler yer aldı.

        Ayrıca reklamda Kılıçdaroğlu'na mühür vurulması da dikkatlerden kaçmadı.
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