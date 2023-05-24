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    Kandil'den oy isteme seansları! Elebaşı Şimal Ülkem Güneş ve Bese Erzincan Kılıçdaroğlu'na yol gösterip kadın ve gençlerden Kılıçdaroğlu'na oy istedi

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenen Kandil, ikinci tur için de Kılıçdaroğlu için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Neredeyse hemen hemen her gün Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek videoları geliyor. 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur için de CHP'nin kadın kolları gibi çalışan PAJK’ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş ve KJK Koordinasyon Üyesi Besê Erzincan, 7'li koalisyona yol gösterip Kılıçdaroğlu için kadınlardan ve gençlerden oy istedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kandil KK’ya oy dileniyor! Hedef kadın ve gençler

    Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için açık bir destek daha geldi.

    Kandil'deki "terör ini"nden son açıklama terörist elebaşlarından kadın yapılanması PAJK'ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş, PKK kanalında Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi için sandığa gitme çağrısı yapıp Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

    Güneş, son bir ayda MİT operasyonlarıyla öldürülen PKK'nın büyükbaşlarına şehit derken Öcalan'ın serbest kalmasını da seçimlere bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

    "Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik tecride ilişkin konuşan Güneş, "Halkımızın, gençlerin, kadınların ve Kürt dostlarının ilk talebi Rêber Apo'ya yönelik tecridin sonlandırılması ve fiziki özgürlüğünün sağlanmasıdır."

    7'LİNİN VE HDP'NİN MİTİNGLERİNDEKİ TERÖR SLOGANLARI VE APO PAÇAVRALARINDAN ÖVÜNEREK BAHSETTİLER
    Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun mitinglerinde Türk bayraklarının yanında bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK paçavralarının yer alması gündeme bomba gibi düşmüş özellikler ortakları HDP'nin mitinglerinde atılan sloganlar büyük tepki çekmişti.

        Elebaşı Güneş, hem 7'li koalisyonun hem de HDP'nin mitinglerine iki sloganın damga vurduğunu söyledi. Güneş, "Seçimler mitinglerinde iki slogan ön plana çıktı. Biri; 'Bijî Serok Apo', diğeri ise 'Jin Jiyan Azadî.' Bu iki slogan sürece damgasını vurdu. Kürt halkı ve demokratik güçler eril ittifaka karşı sonuna kadar mücadele edeceğinin mesajını verdi. Yine Rêber Apo'nun ve hasta tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması talep edildi" dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NA OY DİLENME SEANSLARI
        28 Mayıs'ta yapılacak 2. Tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenen Güneş, "İnanıyorum ki Kürt halkı 28 Mayıs'ta da eli kanlı Hizbullah ile ittifak yapan AKP-MHP rejimini sandıklarda yenilgiye uğratacaktır. Elbette Erdoğan'a karşı yapılacak olan bu seçim çok önemlidir. Kürt halkının katili, faşist Erdoğan'ı sandıklarda yenilgiye uğratmak, 22 yıllık rejimini sona erdirmek için tarihi bir fırsattır bu seçim. Ve bu fırsatı sandıklara giderek kullanmalı herkes. Eğer sandıklara gidilmezse faşizm, katliamlar, kadınlara yönelik tecavüzler ve gittikçe yükselen ırkçılık durdurulamaz aşamaya gelir. Bundan dolayı çok önemli bir seçimdir" dedi.

        ERDOĞAN'A FAŞİST DEYİP YURTSEVERLİKTEN DEM VURDU
        Yıllardır ülkeye ihanet eden Güneş, Başkan Erdoğan'a faşist deyip yurtseverlikten dem vurdu. Kadın ve gençleri manipüle etmeye çalışan Güneş, "Sandıklara gitmek hem bir sorumluluk, hem de bir yurtseverlik görevidir. 23 yıldır kendisinden olmayan herkese zulmeden, işkence eden bu iktidardan kurtulmak için sandıklara gidilmeli. Herkes bu konuda bir duruş sergilemeli. Erdoğan'a hayır demek için herkes oyunu kullanmalı. Elbette seçim bizim için her şey değildir ama faşist Erdoğan'ın yenilgiye uğraması için özellikle gençlere ve kadınlara çağrıda bulunuyorum; sandıklara akın ve oyunuzu kullanın. Bu eril ittifak ancak kadınların mücadelesiyle parçalanır, dağıtılır" ifadelerini kullandı.

            SANDIKTAN ÇIKAN SONUCU HAZMEDEMEDİLER
            Öte yandan bir diğer eli kanlı elebaşı KJK Koordinasyon Üyesi Besê Erzincan ise halkın iradesini, sandıktan çıkan sonucu hazmedemedi. Erzincan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın aldığı 49,5'luk oy oranı kesinlikle doğru bir sonuç değil, ayarlanmış bir seçim sonucudur" ifadelerini kullandı.

            KANDİL'İN HDP HAKKINDAKİ HAYAL KIRIKLIĞI
            Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden çıkan sonuçlar Kandil için hayal kırıklığı oldu. HDP'nin hedefin altında kaldığını söyleyen Erzincan, "Bu durumun çok yönlü değerlendirmesi elbette Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra daha kapsamlı bir şekilde kendileri tarafından yapılacaktır" dedi.

            CUMHUR İTTİFAKI BİZİ YOK EDER
            Seçimlerde AK Parti, MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Yeniden Refah, Demokrat Parti ve BBP ile genişlemesinin kendileri için bir tehdit oluşturduğunu da itiraf eden Erzincan "TC devletinin kuruluşunun 100. yılında faşist özel savaş rejimin derinleştirilerek sürdürülmesi ve yeni Osmanlı imparatorluğu sevdasının pratikleşme çalışmalarının devamı anlamına da gelmektedir" sözleriyle korkusunu gizleyemedi.

            7'Lİ KOALİSYONA YOL HARİTASI
            28 Mayıs'a kısa bir süre kala 7'li koalisyona PKK'dan yeni bir yol haritası daha geldi. Elebaşı Erzincan, "Türkiye de mevcut faşist rejim karşısında muhalefet çok radikal özgürlük ve demokrasi talepleri ile ortaya çıkabilmelidir. Buna göre kendisini örgütleyebilmelidir. Bu anlamda Millet İttifakı'nın içindeki partilerin hem kendi partileri içinde hem de birbirleri ile bir ayrışmayı ve netleşmeyi yaşayacakları tahmin edilebilir. Millet İttifakı ya özgürlük ve demokrasi cephesinin içinde ya da faşist bloğun içinde yer alacaktır. Başka türlü etkin olması pek düşünülemez" dedi.

                OYLARINIZI KILIÇDAROĞLU'NA VERİN
                28 Mayıs için çağrıda bulunmayı da es geçmeyen elebaşı Erzincan, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin gerçekleşmesi önemlidir. İkinci turda tüm özgürlük, demokrasi güçlerini oylarını yurt dışında ve içinde kullanmalıdır. Faşist AKP-MHP-HÜDA PAR kirli ittifakının cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a karşı oylarını kullanmalıdırlar. Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimlerinde tüm kadınlar, halklar oylarını faşist Erdoğan'ın yenilgisi temelinde kullanmalıdırlar" söyledi.
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                Haberler Güncel Kandil'den oy isteme seansları! Elebaşı Şimal Ülkem Güneş ve Bese Erzincan Kılıçdaroğlu'na yol gösterip kadın ve gençlerden Kılıçdaroğlu'na oy istedi
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