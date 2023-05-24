Kandil'den oy isteme seansları! Elebaşı Şimal Ülkem Güneş ve Bese Erzincan Kılıçdaroğlu'na yol gösterip kadın ve gençlerden Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için açık bir destek daha geldi.
Kandil'deki "terör ini"nden son açıklama terörist elebaşlarından kadın yapılanması PAJK'ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş, PKK kanalında Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi için sandığa gitme çağrısı yapıp Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
Güneş, son bir ayda MİT operasyonlarıyla öldürülen PKK'nın büyükbaşlarına şehit derken Öcalan'ın serbest kalmasını da seçimlere bağlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik tecride ilişkin konuşan Güneş, "Halkımızın, gençlerin, kadınların ve Kürt dostlarının ilk talebi Rêber Apo'ya yönelik tecridin sonlandırılması ve fiziki özgürlüğünün sağlanmasıdır."
7'LİNİN VE HDP'NİN MİTİNGLERİNDEKİ TERÖR SLOGANLARI VE APO PAÇAVRALARINDAN ÖVÜNEREK BAHSETTİLER
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun mitinglerinde Türk bayraklarının yanında bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK paçavralarının yer alması gündeme bomba gibi düşmüş özellikler ortakları HDP'nin mitinglerinde atılan sloganlar büyük tepki çekmişti.