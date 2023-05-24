Kandil'den oy isteme seansları! Elebaşı Şimal Ülkem Güneş ve Bese Erzincan Kılıçdaroğlu'na yol gösterip kadın ve gençlerden Kılıçdaroğlu'na oy istedi

SANDIKTAN ÇIKAN SONUCU HAZMEDEMEDİLER

Öte yandan bir diğer eli kanlı elebaşı KJK Koordinasyon Üyesi Besê Erzincan ise halkın iradesini, sandıktan çıkan sonucu hazmedemedi. Erzincan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın aldığı 49,5'luk oy oranı kesinlikle doğru bir sonuç değil, ayarlanmış bir seçim sonucudur" ifadelerini kullandı.

KANDİL'İN HDP HAKKINDAKİ HAYAL KIRIKLIĞI

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden çıkan sonuçlar Kandil için hayal kırıklığı oldu. HDP'nin hedefin altında kaldığını söyleyen Erzincan, "Bu durumun çok yönlü değerlendirmesi elbette Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra daha kapsamlı bir şekilde kendileri tarafından yapılacaktır" dedi.