PKK ve HDP'den Kılıçdaroğlu seferberliği! Kandil sapığı Duran Kalkan çağrı yaptı Pervin Buldan oy dilendi: "Erdoğan'a kaybettirmemiz lazım"

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oranını yakaladı.
Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.
Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
CHP VE HDP'NİN 14 MAYIS HÜSRANI
Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçim aldıkları oyların altında kaldı.
Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin ve Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor. Bölücü partiye mensup isimler ve dağdaki elebaşları ikinci tura giderayak peşisıra destek açıklamaları yapıyor.
PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN: "ERDOĞAN'A KAYBETTİRMEK İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA ÇALIŞMAK GEREKİR"
Terör örgütü PKK'nın yayın organında yıllardır Selahattin Erdem mahlası ile yazı yazan teröristbaşı Duran Kalkan son yazısında Kılıçdaroğlu'na bir kez daha açık açık destek verdi.
Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bölücü tehditler savuran Kalkan, "Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir." dedi.