Yurt dışında oy verme işlemi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan gurbetçi seçmene teşekkür: 28 Mayıs için net mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında oy kullanan vatandaşlar için teşekkür mesajı yayımladı.
Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemlerinin 28 Mayıs'a kadar devam ettiğini hatırlaran Erdoğan, "Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
20 Mayıs'ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı.
Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum.
GÜMRÜK KAPISI VE HAVALİMANI HATIRLATMASI
Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir.
Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum.
Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız.