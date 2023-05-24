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    • 24.05.2023 23:39
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    Yurt dışında oy verme işlemi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan gurbetçi seçmene teşekkür: 28 Mayıs için net mesaj

    20 Mayıs'ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gurbetçi seçmene "Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız" sözleriyle teşekkür etti. 28 Mayıs için net mesaj veren Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları âdeta bir bayram yerine çevirecektir" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan gurbetçi seçmene teşekkür

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında oy kullanan vatandaşlar için teşekkür mesajı yayımladı.

    Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemlerinin 28 Mayıs'a kadar devam ettiğini hatırlaran Erdoğan, "Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

    20 Mayıs'ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı.

    Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum.



    GÜMRÜK KAPISI VE HAVALİMANI HATIRLATMASI
    Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir.

    Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum.

    Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız.



        28 MAYIS İÇİN NET MESAJ
        Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.

        İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları âdeta bir bayram yerine çevirecektir.
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