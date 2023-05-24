Yurt dışında oy verme işlemi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan gurbetçi seçmene teşekkür: 28 Mayıs için net mesaj





28 MAYIS İÇİN NET MESAJ

Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.

İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları âdeta bir bayram yerine çevirecektir.



