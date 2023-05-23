Teröristlere umut veren Kılıçdaroğlu! Başkan Erdoğan Sivas'ta kirli işbirliğini gözler önüne serdi

Başkan Erdoğan Sivas'ta gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulundu. HDP ve Kandil'le aynı çizgide yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Talimatı Kandil'den alıyor" dedi.
BAY BAY KEMAL VE DAĞDAKİ TERÖRİSTLERE BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ
Gabar'da bulduğumuz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrolü ekonomiye kazandıracağız. Kılıçdaroğlu'nun beraber olduğu teröristlerden dolayı petrol çıkmıyordu. Kılıçdaroğlu talimatı Kandil'den alıyor. Biz milletimizden alıyoruz. Bölücü örgüt PKK ve uzantıları dahil tüm şer odaklarıyla mücadelemiz devam edecek. Cudi'de, Gabar'da, Tendürük'te bunların ümüğünü sıktık. Artık başlarını çıkarmıyorlar. Biliyorlar ki, SİHA'lar başlarına inecek. Şimdi Akıncı'mız Kızılelma'mız var. Nereden nereye. TCG Anadolu'muz var, Anka'mız var. Kıskanıyorlar. Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör belasından milletimizi kurtaracağız. Bay bay Kemal ve dağdaki teröristlere bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz.
TERÖRİSTLERE UMUT VEREN KILIÇDAROĞLU VİDESU BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ
Başkan Erdoğan Sivas'taki açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Kandil işbirliğini gözler önüne bir video izletti. Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu ve PKK'nın aynı dili kullanması büyük dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NA KADİL'DEN DESTEK
Bu bağlamda Takvim.com.tr sizler için Kandil elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na için yayınladığı destek mesajlarını hatırlamakta fayda var.
KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK
İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.
BÜYÜKBAŞLARDAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK
Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşları 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK'ya 14 Mayıs seçimleri için peş peşe destek açıklamaları yapmıştı.
Kandil'deki "terör ini"nden son açıklama terörist elebaşlarından KCK Yürütme Konseyi üyesi Xebat Andok'tan gelmişti. Terör örgütünün sözde medya kuruluşlarına 24 saatte bir özel açıklamalar yapan terörist elebaşları, 7'li koalisyon ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na üst üste destek çağrısı yaptılar.