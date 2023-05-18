Son dakika: MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit ediyor

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Kılıçdaroğlu; 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir. Kılıçdaroğlu; hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyonun üzerinde oy fark yiyen 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir paylaşım yapmış, masayı tokatlayarak "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yorgun ve üzgün hali dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada gündem olan bu videosunun adaylığını sorgulayan partililere bir mesaj olduğu ifade edilmişti.

Seçim gecesiiddiasında bulunan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler sonrası yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.