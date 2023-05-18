Son dakika: MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit ediyor

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Kılıçdaroğlu; 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir. Kılıçdaroğlu; hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyonun üzerinde oy fark yiyen 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir paylaşım yapmış, masayı tokatlayarak "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yorgun ve üzgün hali dikkat çekmişti.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada gündem olan bu videosunun adaylığını sorgulayan partililere bir mesaj olduğu ifade edilmişti.KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEM OLDU
Seçim gecesi "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulunan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler sonrası yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.
1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.
2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU
AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.